Pedro Fernández cesa este martes como delegado del Gobierno en Andalucía para ser candidato del PSOE al Senado el 29N

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, atiende a los medios tras la reunión de la MECO del V Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar. A 29 de septiembre de 2026, en Sevilla (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros tiene previsto acordar en su reunión de este martes, 20 de octubre, el cese de Pedro Fernández como delegado del Gobierno en Andalucía al ser el candidato número uno del PSOE al Senado por la provincia de Granada en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Así lo han confirmado este lunes a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno en Andalucía, teniendo en cuenta que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) establece entre las causas de "inelegibilidad" para presentarse a unas elecciones la de ser delegado del Gobierno en una comunidad autónoma o subdelegado en una provincia.

De esta manera, el también secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, resultaría "inelegible" como candidato del PSOE al Senado si antes no renunciara a su cargo como delegado del Gobierno en Andalucía.

En la misma situación, es decir, como "inelegibles" si previamente no renuncian a sus cargos --en este caso como subdelegados del Gobierno-- se encuentran los máximos representantes del Ejecutivo central en las provincias de Almería, José María Martín; Córdoba, Ana López; Granada, José Antonio Montilla; Málaga, Francisco Javier Salas, y Sevilla, Francisco Toscano.

Así, José María Martín ha sido propuesto como cabeza de lista del PSOE al Senado por Almería y Ana López por Córdoba, mientras que José Antonio Montilla será el número tres de la candidatura socialista a la Cámara alta por Granada, y Francisco Javier Salas y Francisco Toscano ocuparán ese mismo tercer puesto en las listas que el PSOE presentará al Congreso por las provincias de Málaga y Sevilla, respectivamente.

MÁS DE CINCO AÑOS COMO DELEGADO DEL GOBIERNO

El hasta ahora delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, llegó a este cargo en 2021, cuando sustituyó a Sandra García en dicha responsabilidad. Se licenció en Derecho por la Universidad de Granada en 1989, y durante diez años ejerció la abogacía, según se recoge en la información que sobre su biografía aparece publicada en la página web del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

De 1999 a mayo de 2004 fue concejal del Ayuntamiento de Baza (Granada), y de 2007 hasta marzo de 2021 --cuando fue nombrado como delegado del Gobierno-- fue alcalde de dicho municipio.

Además, fue presidente de la Mancomunidad de municipios de la Comarca de Baza desde 2007 a 2015, y diputado provincial en la Diputación de Granada desde 2003 a 2004 en el Área de asistencia a Municipios. Además, fue vicepresidente primero y responsable del Área de Contratación de la institución provincial.

Por último, Pedro Fernández también fue delegado provincial de Obras Públicas y Transportes desde mayo de 2004 hasta abril de 2007.