La Guardia Civil desmantela nueve narcoviviendas en Pinos Puente (Granada) e interviene armas de guerra

Archivo - La Guardia Civil interviene una plantación de marihuana. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha demantelado nueve narcoviviendas donde han encontrado diferentes instalaciones destinadas al cultivo indoor de cannabis, en el marco de la operación Nazarí-Ordo-Sacratif 03 que se ha llevado a cabo en Pinos Puente (Granada), principalmente en la barriada de Las Flores.

Según ha explicado el Instituto Armado en una nota, la actuación ha sido desarrollada por efectivos de la Policía Judicial y Equipo ROCA/Investigación de la sexta Compañía de la Guardia Civil de Motril, ha permitido desmantelar varias narcoviviendas utilizadas para el cultivo intensivo de marihuana y vinculadas a esta actividad delictiva.

Como resultado de las intervenciones, la Guardia Civil ha aprehendido un total de 3.478 plantas de marihuana, distribuidas en distintas instalaciones de cultivo interior dotadas de sistemas de iluminación, climatización, ventilación y filtrado destinados a favorecer el crecimiento de las plantas y mantener una producción continuada.

La Guardia Civil ha destacado la localización de un fusil de asalto CETME, "en perfecto estado de conservación", con un cargador municionado acoplado y un cartucho alojado en la recámara, por lo que se encontraba listo para efectuar fuego, así como una pistola y ocho cargadores.

Asimismo, se han intervenido 225 cartuchos de munición de diversos calibres, entre ellos 9 mm Parabellum, 9 mm corto, 7,62x39 mm, 7,62x51 mm, .243 Winchester y .38 Special, además de otros cartuchos pendientes de identificación. Entre la munición localizada había cargadores municionados correspondientes a fusiles de asalto del tipo AK-47.

La Guardia Civil ha indicado que la presencia de este tipo de armamento en inmuebles vinculados al cultivo y tráfico de drogas constituye "un elemento de especial preocupación" por el riesgo potencial que supone para la seguridad ciudadana y para las personas que residen en el entorno.

Los investigadores trabajan ahora para determinar la procedencia de las armas y de la munición, comprobar su posible vinculación con otros hechos delictivos y esclarecer las circunstancias en las que se encontraban almacenadas en las narcoviviendas registradas.

La actuación no ha finalizado con el desmantelamiento de las plantaciones y la intervención del armamento. Especialistas de Criminalística de la Guardia Civil han llevado a cabo un minucioso trabajo de inspección técnico-ocular sobre los inmuebles, armas, cargadores y demás efectos intervenidos, con el objetivo de localizar y recoger huellas, muestras biológicas susceptibles de aportar perfiles de ADN y otros indicios de interés policial.

Como resultado de las actuaciones, la Guardia Civil ha procedido inicialmente a la investigación de un varón mayor de edad por su presunta implicación en un delito contra la salud pública relacionado con el cultivo y elaboración de marihuana.