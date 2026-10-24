La Guardia Civil interviene cerca de 7.900 plantas de marihuana y 21 armas en tres días en la provincia de Granada

Operación contra la marihuana en la provincia de Granada. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarrollado entre el 19 y 21 de octubre un intenso dispositivo contra el cultivo y tráfico de marihuana en el marco del Servicio de Alto Impacto que se ha saldado con la intervención de 7.888 plantas de marihuana, 21 armas, tres dispositivos tipo táser y munición de distintos calibres.

Las intervenciones se han desarrollado en Cortes de Baza, Guadix, Atarfe, Cenes de la Vega, Deifontes, Cijuela, Dúrcal, Padul, Fuente Vaqueros, Pinos Puente, Valderrubio, Chauchina, Cogollos de la Vega, Moraleda de Zafayona y Albolote.

Además de las plantas, se han intervenido marihuana ya recolectada, restos y derivados del cannabis, pequeñas cantidades de cocaína, 90 gramos de hachís y diverso material relacionado con el cultivo y elaboración de sustancias estupefacientes.

Los dispositivos han movilizado de forma coordinada a agentes de las diferentes unidades territoriales y de investigación de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC), patrullas territoriales y otros efectivos especializados. Una de las actuaciones se ha desarrollado en colaboración con Vigilancia Aduanera.

Hasta el momento, las actuaciones se han saldado con 18 personas detenidas y otras 22 investigadas por presuntos delitos relacionados con el cultivo y tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal. Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones.

El balance de estos tres días incluye cinco armas de fuego --dos armas cortas, dos escopetas y un rifle-- y otras dieciséis armas de aire comprimido, gas y detonadoras. También se han intervenido tres dispositivos tipo táser y munición de los calibres 9 milímetros y 22.

Entre las piezas intervenidas figuran armas de gas con apariencia de subfusil y de rifle con mira telescópica. La presencia de armas en estas actuaciones incrementa el riesgo para los agentes y pone de relieve la importancia del apoyo de unidades especializadas durante las entradas y registros.

CULTIVO BAJO TIERRA CON VIGILANCIA ENTRE OLIVOS

Entre las intervenciones más llamativas figura la realizada el día 21 de octubre en Cogollos de la Vega, donde los agentes localizaron 490 plantas de marihuana en un zulo situado en una finca rústica.

El acceso se realizaba a través de un estrecho paso descendente que conducía a una instalación acondicionada para el cultivo de interior, dotada de iluminación, ventilación, climatización y abastecimiento de agua.

La ocultación se extendía también a los elementos exteriores necesarios para su funcionamiento. Un equipo de climatización estaba disimulado con ramas junto a los olivos y la finca disponía de depósitos de agua para abastecer la instalación.

Los agentes intervinieron, además, tres cámaras de videovigilancia camufladas entre los árboles, destinadas a controlar el entorno y advertir de la presencia de personas en las inmediaciones.

Durante esa misma jornada destacan las actuaciones llevadas a cabo en Fuente Vaqueros y Moraleda de Zafayona. En la primera localidad se intervinieron 1.976 plantas de marihuana en siete registros y se investigó a seis personas.

En Moraleda de Zafayona se localizaron otras 1.565 plantas, de las que 1.309 eran de interior y 256 de exterior de gran tamaño, además de 4,45 kilogramos de marihuana. Otra actuación desarrollada en Fuente Vaqueros, Pinos Puente, Chauchina y Valderrubio permitió intervenir 1.225 plantas, dos escopetas, un rifle con munición, una pistola y un revólver de gas, un bastón tipo táser y 17.000 euros en efectivo.

En esta investigación fueron detenidas cinco personas por su presunta implicación en delitos de cultivo y elaboración de sustancias estupefacientes, defraudación de fluido eléctrico, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal.