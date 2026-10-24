Detenido en el puerto de Melilla por transportar más de 25 kilos de hachís cuando iba a embarcar en el ferry de Málaga

Detención en el puerto de Melilla al conductor de un turismo que transportaba 25,1 kilos de hachís ocultos en dobles fondos cuando pretendía embarcar en el ferry de Málaga. - GUARDIA CIVIL

MELILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en el puerto de Melilla al conductor de un turismo que transportaba 25,1 kilos de hachís ocultos en el depósito de combustible cuando pretendía embarcar en el ferry con destino a Málaga. La droga estaba distribuida en 56 paquetes y fue localizada durante los controles de seguridad previos al embarque.

Según ha informado un portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla, la actuación tuvo lugar en la madrugada del domingo 19 de octubre, en el marco de los controles habituales de inspección de vehículos que se realizan en el puerto.

Los agentes de la Sección Fiscal identificaron un turismo de la marca Citroën, modelo DS3, en el que detectaron diversas anomalías que apuntaban a su posible utilización para actividades ilícitas. Ante las sospechas, solicitaron el apoyo del Servicio Cinológico de la Guardia Civil.

El perro detector de drogas marcó positivamente varias zonas del vehículo, lo que confirmó las sospechas iniciales de los agentes. Posteriormente, durante una inspección más exhaustiva, localizaron 56 paquetes de hachís escondidos en el interior del depósito de combustible, que tuvieron que extraer con herramientas.

Tras examinar la sustancia por sus características de textura, color y olor, los agentes confirmaron que se trataba de hachís, con un peso total de 25,1 kilogramos. El conductor, un varón adulto residente en España, fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas y puesto a disposición judicial.

Asimismo, la Guardia Civil intervino el vehículo utilizado para el transporte de la sustancia estupefaciente. La Comandancia estima que esta actuación ha evitado la distribución y comercialización en el mercado ilícito de unas 100.000 dosis de hachís. Por último, ha destacado que la intervención se enmarca en las labores de vigilancia y control que desarrolla la Guardia Civil para combatir el tráfico de drogas a través del puerto de Melilla.