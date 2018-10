Intervenidos 67 conejos y denunciados seis cazadores en Córdoba

Actualizado 26/12/2013 12:12:42 CET

Foto: EUROPA PRESS/GUARDIACIVIL

CÓRDOBA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha denunciado en Hornachuelos (Córdoba) a seis cazadores, cuatro de ellos conocidos por sus amplios antecedentes por la comisión de infracciones a la Ley de Caza, todos ellos vecinos de Córdoba, como supuestos infractores a la Ley 8/2003 de Flora Fauna de Andalucía y la Ley 11/2003 de Protección Animal, y ha intervenido 67 conejos.

Según informa el instituto armado en un comunicado, dentro del marco de los servicios establecidos por la Guardia Civil, en aplicación a los planes llevados a efecto en la provincia, para prevenir y erradicar los episodios de furtivismo, la Guardia Civil observó sobre las 19,00 horas en un punto de identificación de personas y vehículos establecido en el término municipal de Hornachuelos, dos vehículos, ocupado uno de ellos por cuatro personas y el otro por dos, que resultaron sospechosas a los guardias civiles por lo que decidieron identificarlos.

Los ocupantes de los turismos se identificaron como vecinos de Córdoba y al inspeccionar los vehículos localizaron en el interior de uno de ellos 37 conejos muertos, tres hurones y 46 redes de caza, que los ocupantes del turismo manifestaron que se habían encontrado tirados entre olivos, sin poder precisar el lugar exacto, por lo que fueron intervenidos.

En el segundo vehículo, ocupado por dos personas, también vecinos de Córdoba, se localizaron 30 conejos vivos, que sus ocupantes no pudieron acreditar su legítima propiedad, que también fueron intervenidos.

Ante estos hallazgos, los agentes instruyeron a los seis ocupantes de los dos vehículos, los pertinentes expedientes de denuncia, por infracción a la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna Silvestres, por utilizar medios de captura prohibidos, así como no acreditar su legal procedencia.

Asimismo, también les fueron instruidos varios expedientes de denuncia a Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad animal, por no acreditar la legal procedencia de dichos animales y utilizar un medio de transporte no autorizado, no presentar documentación de traslado, certificado oficial de movimiento así como la comercialización y transporte de especies de objeto de caza.

Los 37 conejos muertos intervenidos han sido entregados a un Centro Social de la localidad de Hornachuelos y los 30 conejos vivos al Centro de recuperación de animales del parque periurbano de Los Villares.

