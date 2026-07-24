Hacemos Córdoba alerta de la "falta de mantenimiento" de las infraestructuras públicas municipales

Archivo - El Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha criticado la situación vivida durante una de las actividades del programa Noches en la Terraza, promovido por el Ayuntamiento de Córdoba en el Centro de Recepción de Visitantes (CRV), como un nuevo ejemplo de la "falta de mantenimiento" de las infraestructuras públicas municipales.

Según ha informado la coalición en una nota, durante la celebración de una de las actividades el ascensor del edificio "no se encontraba operativo", lo que impidió que personas con discapacidad o movilidad reducida pudieran acceder al espacio y disfrutar del espectáculo. Además, los aseos permanecieron cerrados, generando "malestar" e "incomodidad" entre las personas asistentes.

Desde Hacemos Córdoba han señalado que "no se trata únicamente de una incidencia puntual", sino de "una muestra más de un problema que vienen denunciando desde hace tiempo, el abandono del mantenimiento de los espacios públicos municipales".

No se puede permitir que "instalaciones que están al servicio de la ciudadanía no reúnan las condiciones necesarias para acoger actividades culturales o prestar un servicio adecuado a los vecinos", han señalado desde la coalición, añadiendo que esta situación se suma a "otros problemas detectados en diferentes equipamientos municipales", como centros cívicos que han sufrido averías durante meses, lo que evidencia una "falta de planificación" y una "escasa atención" a la conservación de las instalaciones públicas.

Hacemos Córdoba ha reclamado al alcalde que adopte las medidas necesarias para garantizar que los espacios municipales se encuentren en las condiciones adecuadas de funcionamiento, accesibilidad y mantenimiento. "La ciudadanía merece unos edificios públicos cuidados, seguros y preparados para el uso al que están destinados", han defendido.

El grupo municipal ha recordado, además, que "la cultura debe disfrutarse como un derecho" y que los programas culturales impulsados desde el Ayuntamiento deben desarrollarse en espacios que ofrezcan todas las garantías. "No es de recibo que quienes acuden a una actividad cultural encuentren problemas en servicios básicos de una infraestructura municipal", han concluido.