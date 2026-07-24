Última hora de los incendios forestales en España, en directo: El fuego calcina ya 108.000 hectáreas

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los incendios han quemado ya 108.000 hectáreas en España, cuatro veces más de la superficie calcinada en la misma época de 2025, según datos aportados por la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen.

"Si el año pasado fue grave, muy grave, con 350.000 hectáreas arrasadas, según datos de esta misma mañana hablamos de 108.000 hectáreas en lo que va de año en 24 grandes incendios", ha argumentado la ministra en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press.

Ante esta situación, ha advertido de la magnitud de los fuegos que afectan a superficies "mucho mayores de 500 hectáreas" y ha cifrado en 1.900 los incendios registrados en 2026. "No todos llegan al mismo nivel de gravedad, pero hay que pedir precaución máxima", ha indicado.

En la actualidad hay activos cinco incendios de "especial relevancia", según la ministra, en alusión a los de La Mierla y Selas en Guadalajara, Almorox en Toledo y Villa del Prado en Madrid, Castropodame en León y Borgohondo, en Ávila. A estos hay que sumar fuegos en Soria, Segovia y Huelva, como ha recordado la titular de Transición Ecológico.

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