MAPA | Incendios forestales en España hoy: consulta en tiempo real los focos detectados por satélite

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

España encabezó la incidencia de incendios forestales en la Unión Europea durante el primer semestre de 2026, según los registros oficiales del programa Copernicus. En pleno arranque de la temporada de incendios, marcada por una ola de calor, las detecciones térmicas por satélite revelan cómo el mapa nacional se mantiene bajo la actividad de focos calientes.

Hasta el comienzo de julio, coincidiendo con las primeras semanas de la campaña crítica de incendios, el fuego ha calcinado ya 50.384 hectáreas en territorio nacional. Esta cifra representa el 39,8% de la superficie total quemada en toda la UE (126.328 ha), lo que sitúa a España al frente de las estadísticas europeas antes de entrar en los meses habitualmente más duros del verano, agosto y septiembre.

El siguiente mapa muestra las detecciones térmicas registradas durante los últimos dos días en la Península Ibérica y Baleares por el sistema FIRMS (Fire Information for Resource Management System) de la NASA, a partir de los sensores VIIRS de los satélites polares Suomi NPP y NOAA-20, con una resolución de 375 metros por píxel. Cada satélite sobrevuela la zona dos veces al día y los datos se publican en un plazo de entre una y tres horas tras cada pasada, por lo que el mapa refleja la información más reciente disponible en el momento de la consulta.

Para minimizar los falsos positivos, se descartan las detecciones que el propio sistema de la NASA clasifica con confianza baja, las de potencia radiativa inferior a 5 megavatios y los puntos aislados sin ninguna otra detección en un radio de 2 kilómetros, patrón habitual de fuentes de calor artificiales. El tamaño de cada punto es proporcional a la potencia radiativa del foco (FRP, en megavatios), un indicador de la intensidad del fuego. Las detecciones señalan anomalías térmicas compatibles con fuego activo, pero no equivalen necesariamente a incendios forestales declarados: pueden incluir quemas agrícolas u otras fuentes de calor intensas.