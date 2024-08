Hacemos Córdoba solicita al alcalde que priorice el mantenimiento y entoldado de los parques infantiles de la ciudad

CÓRDOBA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa ha instado este lunes al alcalde de la ciudad, el popular José María Bellido, a "que ponga en primer plano el mantenimiento y entoldado de los parques infantiles" de Córdoba.

De hecho y según ha señalado en una nota el portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, "hoy, desgraciadamente, solo hay que pasearse por la ciudad para contemplar la falta de gestión, la inoperancia y la falta de sensibilidad del alcalde con los niños y niñas de Córdoba", pues durante los últimos cinco años, los que lleva Bellido como alcalde, "cualquier persona puede observar el progresivo deterioro de todos y cada uno de los parques infantiles de la ciudad".

"Es raro no encontrarnos en cualquier barrio de Córdoba con un parque infantil donde haya zonas precintadas, juegos con piezas faltantes o incluso parques que representan un claro peligro para los niños y niñas", según ha lamentado Hidalgo, quien ha recordado que "la importancia de los parques infantiles va más allá del simple entretenimiento".

Así, según ha argumentado, estos espacios "son fundamentales para el desarrollo físico y emocional de los niños y niñas. Proveen un entorno seguro donde pueden explorar, interactuar y aprender habilidades sociales esenciales", y además "fomentan la actividad física, lo cual es crucial para combatir problemas como la obesidad infantil y promover hábitos saludables desde temprana edad".

Igualmente, según ha señalado, "son puntos de encuentro para familias, fortaleciendo el tejido social y creando un ambiente de comunidad, y contribuyen a la salud mental de los padres y cuidadores, al proporcionar un espacio donde los niños pueden jugar de manera segura mientras ellos disfrutan de un entorno agradable".

Sin embargo, "con las altas actuales temperaturas, que superan los 40 grados, los niños y niñas de Córdoba no pueden hacer uso de estos espacios, ya que el alcalde no ha implementado ninguna medida para entoldar los parques infantiles. ¿De qué sirven estas zonas, fundamentales para el ocio y las relaciones personales de los niños y niñas, si gran parte del año no pueden utilizarlas debido a las altas temperaturas y la falta de sombra?".

Por eso, el portavoz de Hacemos Córdoba ha pedido al alcalde "que deje de lado sus campañas de marketing y asuntos partidistas y se concentre en los problemas y necesidades de la ciudadanía, especialmente de los niños y niñas de Córdoba", porque "necesitamos parques infantiles seguros, adaptados y con sombras, para que los más pequeños puedan disfrutar y hacer uso de estos espacios durante todo el año", demandando Hidalgo a Bellido "que incluya en el presupuesto de 2025 una partida importante para abordar los desperfectos de los parques infantiles y para iniciar el entoldado de los más de 100 existentes en la ciudad".