Hierro cree que su candidatura sale "con más proyección" del debate con Susana Díaz y Juan Espadas: "Vamos in crescendo"

SEVILLA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a las primarias del PSOE-A para la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas Luis Ángel Hierro ha asegurado este martes que su candidatura sale del debate con los otros dos aspirantes, Susana Díaz y Juan Espadas, "con más proyección" de cara al exterior y ha confiado en ir "in crescendo" hasta el final de la campaña.

En declaraciones a los periodistas minutos después de concluir el debate, Hierro ha señalado que su candidatura hubiera preferido celebrar dos debates y con más tiempo, pero ha defendido que el celebrado este martes ha sido "muy razonable porque engrandece al PSOE-A y lo pone en marcha para ganar las próximas elecciones autonómicas".

En su opinión, las coincidencias con sus planteamientos expresadas tanto por Díaz como Espadas evidencian que "el proyecto programático une y lo que separa son las caras y las personas", por lo que ha subrayado que su candidatura puede "aportar algo distinto que atenúe los problemas internos y sume a la militancia".

Tras resaltar la "frescura" de su discursos con propuestas nuevas en materias como universidades, Hierro se ha mostrado convencido de que "todavía tenemos mucha fuerza y vamos in crescendo", ya que no duda de que ha logrado "más proyección con el debate de cara al exterior".

Preguntado por si se considera "ganador" del debate, ha comentado que "perdedor desde luego no he sido" porque hemos aportado lo que no han aportado otros". "Hemos planteado cuestiones relativas a Susana Díaz y a Juan Espadas, que tiene una visión excesivamente municipalista que le distorsiona un poco", ha concluido.