El hombre condenado a 22 años de prisión en Granada por asesinar a Sara Correa recurre al Supremo

Publicado 11/02/2019 14:01:08 CET

GRANADA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La defensa del hombre condenado a 22 años de prisión por el asesinato en 2016 de Sara Correa, con la que mantenía una relación sentimental, ha anunciado recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que confirmó el fallo después de que un jurado popular le declarara culpable de asestarle un tiro e intentar luego ocultar el crimen dejándola en la calle junto a un contenedor en la zona Norte de Granada.

Mediante un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa del acusado mantiene que la sentencia es "perjudicial" para los intereses de su representado y no ajustada a Derecho, por lo que se anuncia el recurso de casación al entender que no ha existido una tutela judicial efectiva y que en el fallo no se expresa "clara y terminantemente cuáles son los hechos que se consideran probados" y que existen contradicciones, entre otros fundamentos.

El TSJA señaló el pasado diciembre que la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial no vulnera la presunción de inocencia, puesto que cuenta con una base razonable a tenor de varios indicios combinados que apuntan a que, por razones desconocidas, el acusado disparó el 28 de noviembre de 2016 contra su novia en el interior de la vivienda que compartían y que luego, con la ayuda de un amigo, la bajó a la calle. Este segundo acusado ha sido condenado a un año y ocho meses de prisión por encubrimiento.

La sentencia indicaba que el núcleo de los recursos se había centrado en la determinación de si existió o no prueba suficiente para justificar las condenas impuestas.

A este respecto señalaba que "si cada uno de los indicios considerados no podría ser por sí solo suficiente como para justificar la condena, sí lo son el conjunto de los mismos", con lo que desestimó íntegramente los recursos presentados por la pareja de Sara Correa y por el segundo acusado, que también ha anunciado recurso al Supremo, según han informado a Europa Press fuentes del caso.