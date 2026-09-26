El IAS-CSIC y el Ifapa Alameda del Obispo unen ciencia y cultura en la Noche Europea de Los Investigadores - IFAPA

CÓRDOBA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAS-CSIC) y el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria (Ifapa) Alameda del Obispo, se unieron este viernes, por octavo año y bajo el título de 'Ciencia y Música bajo las Estrellas', para celebrar juntos la Noche Europea de l@s Investigador@s y mostrar a la ciudadanía la investigación que hay detrás de la agricultura actual en un ambiente distendido en el que ciencia y cultura se dieron la mano.

Un año más, ambas instituciones sacaron la ciencia a los jardines del antiguo Palacio Episcopal para mostrar en directo a la ciudadanía el trabajo que realizan a diario y hacerles ver la importancia del mismo y el impacto directo que tiene en la vida de las personas, porque la agricultura constituye la base de la alimentación humana y alimentar a una población creciente supone uno de los retos más desafiantes de la humanidad actualmente, según se recoge en una nota.

La tarde-noche dio comienzo con 'Experimenta experimentos: laboratorios para toda la familia', con distintas mesas de divertidos y curiosos experimentos en las que las personas que se acercaron a la Alameda del Obispo descubrieron los microorganismos que habitan los suelos, al gusano nematodo, la piel del planeta vista desde el espacio, un laboratorio sobre ruedas para estudiar los cultivos mediterráneos, cómo conservar los suelos o experimentos con el ADN.

No faltó 'Conoce la Alameda', una visita guiada por los jardines --declarados Bien de Interés Cultural-- y el laberinto de la que durante 5 siglos fue la finca de recreo de la Diócesis de Córdoba, que hoy acoge a ambas instituciones, un espacio que fue huerta y lugar de esparcimiento, pero también de experimentación y mejora de los cultivos y que hoy, 5 siglos después, lo sigue siendo.

Tampoco faltaron las píldoras de ciencia con las Microcharlas 'Ciencia contrarreloj' en las que investigadores del IAS-CSIC y el Ifapa dieron a conocer la importancia de los setos o cómo una bacteria puede cambiar un paisaje y hablaron de la agricultura regenerativa y de los bulos relacionados con la ciencia.

En 'Ciencia y Música bajo las Estrellas' no podía faltar ni la música ni las estrellas.

La música llegó de la mano de Gabriela Castillo, que ofreció un poco frecuente concierto de castañuelas, de Franco Castillo y María Ángeles Cáceres, a la guitarra y el cante, respectivamente, y de la Holgado's Band.

Las estrellas pudieron verse gracias a la colaboración de la Agrupación Astronómica de Córdoba, que realizó una observación astronómica.

Perderse en el laberinto de los jardines del Palacio Episcopal o participar en un combate cuerpo a cuerpo con espadas de la mano de la Asociación Cultural de Esgrima Histórica de Córdoba fueron otros de los alicientes de una tarde-noche en la que investigación, tecnología y cultura mostraron su lado más humano en un entorno excepcional.