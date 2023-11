La Iglesia de la Magdalena de Córdoba acogerá el sábado el concierto de piano de Howe Gelb

CÓRDOBA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia de la Magdalena de Córdoba acogerá el próximo sábado 2 de diciembre un concierto de piano que ofrecerá, en solitario Howe Gelb, con alguna incursión a la guitarra e invitados sorpresa, regresando de este modo a Córdoba el músico de Tucson, que hasta ahora está de gira por Europa con A Band of Gypsies.

Según ha informado en una nota la organización del concierto, que corresponde al Palacio de Viana (Fundación Cajasur) y Eureka, Howe Gelb, vuelve a Córdoba tras haber estado el año pasado, precisamente con A Band of Gypsies, en la celebración del décimo aniversario del disco 'Alegrías'.

La Fundación Artdecor y Córdoba Ciudad de las Ideas también colaboran en la celebración de este evento musical, que comenzará a las 21,00 horas y para el que las entradas, a un precio de diez euros y para un aforo limitado, se pueden adquirir de forma anticipada a través de la web del Palacio de Viana 'www.palaciodeviana.com'.

La banda de Gelb, Giant Sand, lanzó su primer álbum, 'Valley of Rain', en 1985, pero, aunque un pequeño núcleo de seguidores decididos apreció su visión creativa única y su composición surrealista, no fue hasta que Giant Sand lanzó 'Chore of Enchantment' en 2000, cuando su trabajo comenzó a recibir atención.

El trabajo de Gelb con Giant Sand generalmente abarca un sonido seco y polvoriento que oscila entre las raíces del rock y la psicodelia del sudoeste pero, como solista, su música cubre un espectro más amplio.

Pasó gran parte del 2000 de gira, orquestando un espectáculo en vivo cada vez más espontáneo. Era una actuación sin lista de canciones, con un 'walkman' que reproducía fragmentos de programas anteriores y un dispositivo de reproducción en bucle (con un 82 por ciento de precisión) para complementar su extenso catálogo de canciones.

Gelb regresó en 2003 con el álbum 'Listener' y lanzó 'Arizona Amp and Alternator' en 2005. Este último incluyó colaboraciones con M. Ward y Scout Niblett, mientras que 'Sno Angel Like You, un álbum profundamente influenciado por la música gospel, llegó en marzo de 2006. Gelb pasó los siguientes cinco años de gira, tanto en solitario, como con Giant Sand.

En la primavera de 2011, Gelb publicó el álbum de culto 'Alegrías', grabado en los estudios Eureka (Córdoba) y poniéndose al frente de un grupo de músicos flamencos, entre ellos el guitarrista Raimundo Amador, agrupados bajo el nombre de A Band of Gypsies.

En febrero de 2016, Gelb publicó un comunicado en el que anunciaba que se retiraba de Giant Sand, y su siguiente lanzamiento en solitario, 'Future Standards' llegó en noviembre de ese mismo año, mientras que volumen complementario, 'Further Standards', siguió en noviembre de 2017, con Gelb unido a la vocalista Lonna Kelley.

Gelb volvió al formato de Giant Sand en 2018 con 'Returns to Valley of Rain', en el que regrabó las canciones del álbum debut de Giant Sand de 1985. Pero Gelb no había dado la espalda al encanto más íntimo de sus álbumes en solitario y 'Gathered', en 2019, lo encontró canturreando un conjunto de versiones y originales con apariciones de invitados como M. Ward, Anna Karina, Pieta Brown y Kira Skov. Con todo este bagaje a sus espaldas, llega a su concierto en solitario del sábado en Córdoba.