Igualdad defiende un aumento no lineal del precio de la plaza en centros concertados, a los que destinará 19 millones

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha señalado este jueves, durante su comparecencia en comisión parlamentaria sobre atención residencial a la dependencia, que "va a salir la orden" de concierto de plazas residenciales para mayores y personas con discapacidad, dotada con 19 millones de euros, que recogerá una subida, además del IPC de un 1,2% con efectos retroactivos desde el 1 de enero, aunque ha precisado que "la subida no va a ser lineal, y lo hemos acordado con las entidades, porque la atención no es lineal" y ha indicado en este sentido que "en algunos centros sobrepasará el 4% y en otros no llegará".

La previsión anunciada por la titular de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación es que el Consejo de Gobierno apruebe en este mes de julio la Orden de costes máximos de las plazas concertadas en centros de atención a personas mayores y personas con discapacidad, partida incluida en el proyecto de Presupuestos de 2019, cuyo debate final afronta el Parlamento de Andalucía en el Pleno de 17 y 18 de julio.

Los 19 millones de euros presupuestados para la orden de concierto de plazas, según los datos aportados por Rocío Ruiz, se traducirá en el mantenimiento de 40.000 empleos en el sector.

Ruiz ha explicado en Comisión que la Junta de Andalucía cuenta con 26.647 plazas residenciales, suma tanto de las propias como las concertadas, a la que ha sumado 4.095 plazas de prestaciones económicas vinculadas al servicio, para hablar de un total de 30.742 plazas.

"Todos los conciertos son rigurosos y son para entidades sin ánimo de lucro", ha asegurado Rocío Ruiz tras hablar de "inspección rigurosa" de los servicios prestados.

La responsable de Igualdad ha asegurado que de enero a mayo de este año se ha producido el alta de 2.036 personas en atención residencial, servicio que ha tenido una inversión estimada de 140,72 millones de euros.

El concierto de las plazas para mayores se suma al de plazas para personas con discapacidad, que contó con una oferta de 12.520 plazas, un incremento de 265 plazas respecto a la anterior oferta.

La responsable de Igualdad ha recordado que el artículo 33 de Ley de atención personal y promoción a la dependencia establece que los usuarios participarán en la financiación del servicio con el límite del 90% del coste, y cuya aportación se calcula sobre el 75% de los ingresos de las personas dependientes.

La parlamentaria del PSOE Noemí Cruz ha recordado que el compromiso del último Gobierno socialista apuntaba a un incremento del precio de la plaza concertada de un 4% además del IPC, "esto es la herencia prevista", ha señalado, para proseguir afirmando que "la Ley de Dependencia nació para quedarse" y ha abogado por "defender la ley con el Presupuesto, con los recursos".

Cruz ha acusado a la consejera de que "usted ha parado la Ley de Dependencia" y ha mantenido que el incremento de las listas de espera bajo la gestión del Gobierno PP-CS ha sido de más de 3.000 personas. "Hay 343 personas menos atendidas desde que usted es consejera", ha apostillado la diputada del PSOE.

"BOCHORNO ESCRACHE EN LA CABALGATA MULTICOLOR"

El diputado de Vox Eugenio Moltó, quien ha expresado su solidaridad con la consejera por "el bochornoso escrache ideologico que sufrieron en la cabalgata multicolor", ha recordado que las empresas del sector han estimado que son necesarias 15.000 plazas para poder atender la demanda existente y ha apostado por "mirar hacia adelante, y no hacia atrás, para avanzar".

El parlamentario de Adelante Andalucía Ismael Sánchez ha señalado que "el modelo debe ser una apuesta por lo público" tras describir "la nefasta gestión del PSOE en los últimos años", que ha concretado en la tardanza en la valoración de las personas dependientes o en el abono de las prestaciones reconocidas. Sánchez ha abogado por "dignificar el sector de los cuidados" y ha invitado en ese sentido por "reforzar los instrumentos de supervisión para ser garante de los derechos de las personas residentes", así como "velar por las condiciones de trabajo del personal valorador".

La diputada del PP Ana Vanessa García se ha cuestionado "el mantra" de la apuesta por los servicios públicos cuando ha asegurado que de 300 residencias sustentadas con fondos públicos "tan solo 14 son titularidad de la Junta" y ha apuntado en este sentido "el hachazo del PSOE en 2014 al concierto de plazas residenciales". García ha expresado su preocupación por las residencias ubicadas en el entorno rural por "una ocupación inferior" a la media de los centros en entornos urbanos.

La diputada de Ciudadanos Concepción González Insúa ha recordado que el Defensor del Pueblo en su informe de 2018 "ya decía que había déficit en las plazas" y ha considerado que el "plan de choque va a dar respuesta a esa falta de previsión y de respuesta", en referencia a las medidas adoptadas por la Consejería de Igualdad para el reconocimiento de nuevos dependientes.

"ME GUSTARÍA HABERME ENCONTRADO UNA RED PÚBLICA"

En la réplica de la consejera a los grupos parlamentarios, ha señalado que "me gustaría haberme encontrado una red pública", en alusión a los centros residenciales, y ha defendido "el planteamiento de este Gobierno por intentar superar este situación grave con las listas de espera", ante el cual ha opuesto que el Gobierno anterior "no había creado plazas ni de mayores ni residenciales", punto en el que ha esgrimido las 265 plazas nuevas para las personas con discapacidad.

La consejera ha esgrimido los 100 millones de euros de incremento destinados a envejecimiento, discapacidad y dependencia, de los cuales 88,4 millones han sido para el plan de choque de la última competencia, y ha abogado por "replantearnos" la tipología de los centros porque "surgen nuevas necesidades según el perfil de los usuarios", a lo que ha sumado la necesidad de elaborar "un mapa y una red de centros mejor distribuidos".