Íllora (Granada) retrasa el Parapanda Folk tras quedar desierto el contrato de montaje y organización

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ÍLLORA (GRANADA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Íllora (Granada) ha retrasado la 35 edición del Parapanda Folk, inicialmente prevista del 27 de julio al 2 de agosto, después de que el contrato de montaje y organización haya quedado desierto en el proceso de licitación.

Así lo ha informado el municipio a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, en las que precisa que el certamen se podría retrasar hasta finales de agosto o principios de septiembre por estas "razones técnicas" relacionadas con el expediente de contratación para el montaje.

Señala el Ayuntamiento que el procedimiento de licitación se ha tramitado "con total transparencia y conforme a la legislación vigente", pero ha quedado desierto.

Así, y a fin de "garantizar la correcta organización y el nivel de calidad que merece", se ha optado por reprogramar su celebración, cuyas fechas exactas se comunicarán más adelante.

En el cartel de este año están previstos nombres de referencia como Luar Na Lubre, Acetre, Javier Paxariño, La Banda Morisca, Lourdes Pastor, Omayra Arroyo o Climent y Ballarín Quinteto, entre otros.