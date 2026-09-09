Un incendio de pasto seco cerca de casas cueva en Galera (Granada) alerta a los vecinos de madrugada

Vista del municipio granadino de Galera. - FB AYUNTAMIENTO DE GALERA

GRANADA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio de pasto seco durante la madrugada de este miércoles en el municipio granadino de Galera ha alertado a los vecinos al producirse cerca de viviendas de tipo casa cueva.

El servicio de Emergencias 112 ha señalado que sobre las 2,30 horas de la madrugada se recibieron avisos por un incendio en la zona del camino de Alpanchía, por lo que se activó a Bomberos de la Diputación de Granada para acudir al lugar.

Fuentes de este cuerpo de extinción de incendios han confirmado que la alerta fue notable entre la población al producirse el incendio en plena madrugada y próximo a casas cuevas de la localidad.

Sin embargo, los Bomberos señalan que en apenas una hora y con la intervención del personal del parque de Huéscar, el incendio quedó controlado y sólo llegó a afectar a algo más de una hectárea de rastrojos y hierba seca.