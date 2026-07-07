Infoca rebaja la superficie afectada por el incendio de Santa Elena (Jaén) a 142 hectáreas y lo da por extinguido

Imagen aérea de la zona afectada por el incendio de Santa Elena/Archivo - INFOCA

JAÉN 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Infoca ha rebajado de 160 a 142,3 hectáreas de terreno forestal afectado por el incendio del paraje de Los Abades, en Santa Elena (Jaén) que ya está dado por extinguido desde este lunes, 6 de julio, a las 12,30 horas.

El fuego se dio por controlado el pasado viernes a las 14,25 horas, cuando aún trabajaban 19 profesionales apoyados por dos autobombas. Finalmente, y tras un intento fallido de darlo por extinguido el domingo, 5 de julio, este lunes se confirmó su extinción.

El incendio que se declaró el 1 de julio conllevó el desalojo preventivo de 190 personas que al día siguiente pudieron regresar a sus viviendas. Del total de evacuados, 40 personas eran vecinas de la pedanía de Miranda del Rey y alrededor de 150, eran menores que se encontraban en una granja escuela situada en las proximidades del incendio.

En las labores de extinción llegaron a intervenir 19 medios aéreos; mientras que el dispositivo terrestre estuvo formado por seis Brica, ocho grupos de bomberos forestales, tres autobombas, seis TOP, un encargado de emergencias, una UMIF, una UMMT, una Usisem, un TEX, el EMIF de Granada, maquinaria pesada y un agente de Medio Ambiente. También se ha contado con la colaboración de medios y recursos de Castilla-La Mancha.