El partido de Alvise Pérez aterriza en Asturias

Constitución del Punto de Contacto de Se Acabó La Fiesta (SALF) en Asturias, este sábado en Oviedo. - SALF

OVIEDO, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La formación Se Acabó La Fiesta (SALF), liderada por Alvise Pérez, ha dado el arranque oficial a su implantación en Asturias con la constitución de su Punto de Contacto. El encuentro, celebrado este sábado en Oviedo, ha congregado a afiliados y simpatizantes de la formación en el Principado.

Al frente del nuevo Punto de Contacto se sitúa Alejandro Blanco, que ha asumido la responsabilidad de vertebrar el proyecto en la comunidad y de dar cauce a la participación de los afiliados y simpatizantes de la formación en Asturias. "La suma de Asturias a la red de estructuras territoriales del partido supone un nuevo avance en su despliegue por el conjunto del país y ha reforzado su organización ante los próximos comicios, tanto generales como autonómicos y municipales", señalan desde la formación.

El acto ha contado con la participación del secretario de organización nacional, Yeray Iglesias, y de la enlace autonómica y portavoz de la formación en Castilla y León, Lucía Echevarrieta. En el transcurso de la reunión se han expuesto los ejes de trabajo y las metas de esta nueva etapa, además de haberse fijado los criterios de organización y participación que orientarán la actividad del partido en la región.

Con este paso, la formación pone en funcionamiento la estructura desde la que canalizará su acción política y organizativa en el Principado. El secretario de organización nacional, Yeray Iglesias, ha situado la cita dentro del crecimiento territorial de la formación y ha asegurado que "la constitución formal de SALF en Asturias es un paso más en la consolidación del proyecto en toda la zona norte de España". Al respecto, ha añadido que, en estos momentos, "SALF se encuentra presente y activo en las diecisiete comunidades autónomas".

Por su parte, Lucía Echevarrieta ha subrayado la relevancia del avance y ha manifestado que "la vertebración del proyecto en Asturias es un paso definitivo para cerrar la fase de implantación territorial".