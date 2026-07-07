Los toros de Fuente Ymbro protagonizan un rápido y masificado primer encierro de San Fermín

Primer encierro delos Sanfermines de 2026, protagonizado por la ganadería Fuente Ymbro - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS

PAMPLONA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los toros de la ganadería de Fuente Ymbro (Cádiz) han protagonizado este martes un primer encierro de las fiestas de San Fermín rápido y masificado, sin heridos por asta aunque con varias caídas de los corredores. Según las primeras informaciones hay cuatro heridos, todas ellas por contusiones.

El encierro ha durado 2 minutos y 25 segundos y ha comenzado puntual, a las 8 horas, tras los tres cánticos al santo, bajo un cielo despejado y en una jornada marcada por las altas temperaturas, ya que gran parte de Navarra se encuentra en aviso naranja debido al calor.

Los toros han salido de los corrales de Santo Domingo encabezados por los cabestros. Han enfilado la cuesta muy agrupados, con los cabestros abriendo la carrera y con un par de toros, situados a ambos lados de la manada, que han realizado algún amago de lanzar derrotes hacia los corredores. Se han podido ver varias caídas de los corredores a lo largo de la cuesta, a ambos lados de las aceras.

A la altura del Ayuntamiento la manada se ha ido alargando, aunque ha permanecido agrupada, y se han podido ver más caídas de los mozos. Ya en la Plaza Consistorial, aún permanecían agrupados y encabezados por un cabestro, y al llegar a la curva de Mercaderes los toros no han caído, como sí lo han hecho varios corredores.

La manada ha enfilado la calle Estafeta aún encabezada por un cabestro, y también agrupada, lo que ha dificultado a los mozos poder realizar carreras frente a los toros. También se han sucedido varias caídas de los mozos a lo largo de la calle, donde el grupo se ha ido abriendo progresivamente y ha permitido formar algunos huecos para los corredores.

En el tramo de Telefónica se han podido ver más caídas de los mozos mientras un cabestro seguía liderando la manada, que ya ha galopado más estirada, algo que algunos corredores han aprovechado para intentar realizar sus carreras.

También en el callejón se han ido sucediendo numerosas caídas de los corredores, con la manada que permanecía estirada. Ya en la plaza de toros, los astados han entrado directos a chiqueros, sin generar mayores problemas.

Los seis astados serán lidiados a partir de las 18.30 horas en la Plaza de Toros de Pamplona por los diestros Daniel Luque, Víctor Hernández y Aarón Palacio.