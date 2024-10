Investigadores de las universidades de Granada y Elche identifican una proteína que interfiere en el desarrollo tumoral

GRANADA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigación formado por las universidades de Granada y Miguel Hernández de Elche ha descubierto la unión de dos moléculas capaces de reducir la movilidad celular y frenar potencialmente la diseminación de tumores. Por un lado, la llamada RYBP, cuyo papel protector frente al cáncer se ha descrito, limita tanto el crecimiento como la propagación de las células malignas. Por otro, PKP1 ha sido recientemente relacionada con la aparición de metástasis, es decir, con la propagación del cáncer a otros órganos.

Según informa en unja nota de prensa la Fundación Descubre, el estudio, en el que también han participado la Universidad de Zaragoza, la fundación Fisabio de la Comunidad Valenciana, la Universidad de las Américas de Ecuador y los Consejos Superiores de Investigaciones Científicas de España y de Italia, se ha realizado en laboratorio con líneas celulares y en modelos computacionales.

En él, los investigadores han analizado la relación de estas dos proteínas y ha descrito cómo interactúan entre sí. En el artículo 'Unveiling the Binding between the Armadillo-Repeat Domain of Plakophilin 1 and the Intrinsically Disordered Transcriptional Repressor RYBP', publicado en la revista 'Biomolecules', sugieren que nuevas terapias basadas en esta unión podrían actuar como freno en el cambio de las células cancerosas y, por lo tanto, dificultar que se diseminen por el cuerpo.