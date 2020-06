IU exige a Teresa Rodríguez retirar el registro de la marca Adelante Andalucía y no descarta ir a los tribunales

SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La dirección de IU Andalucía que capitanea Toni Valero ha vuelto a exigir a la exlíder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, que retire del Ministerio del Interior la marca Adelante Andalucía y, de hecho, no descarta acudir a los tribunales, aunque asegura que su prioridad es "trabajar por reconducir y preservar la unidad de la izquierda" que representa la confluencia andaluza.

Fuentes de IU han explicado a Europa Press que le han pedido en diversas ocasiones a la dirigente de Anticapitalistas que retire la referida marca pues entienden que "dificulta la unidad de la izquierda en Andalucía que los dirigentes de Anticapitalistas tengan en exclusiva las riendas de Adelante".

Y es que, como han señalado las mismas fuentes, la política gaditana y su equipo "tiene los poderes del partido instrumental" de Adelante pues, antes de que las generales de noviembre del 2019, le propuso a IU registrar la marca "para que nadie más pudiera utilizarla, temían que el exdirigente de Podemos y líder de Más País, Íñigo Errejón, quisiera hacer uso de ella".

Así, desde IU aceptaron firmar el registro de Adelante pero "ellos tienen el poder jurídico de Adelante ya que cuando acudimos al Ministerio, eran más en número que los representantes de la coalición de izquierdas".

Las mismas fuentes prosiguen indicando que una vez que pasaron los comicios estatales, la dirección de IU solicitó a la entonces de Podemos que lideraba Teresa Rodríguez que retirase la marca del registro, "entendiendo que ya no tenía sentido" mantenerla, de modo que desde diciembre del pasado año le han pedido esto en reiteradas ocasiones porque "dificulta la unidad de la izquierda en Andalucía que ellos en exclusiva tengan las riendas".

No obstante, IU quiere "encauzar la situación" y que las decisiones que se toman en el seno de la confluencia "vuelvan a ser por consenso", si bien no descarta recurrir a los tribunales en caso de que no sea posible el entendimiento. "Trabajamos por reconducir y preservar la unidad y que no haya recurrir a eso", han insistido desde el entorno de Valero.

Con todo, la última vez que Toni Valero solicitó a Teresa Rodríguez que retirase Adelante del registro de partidos de Interior fue en una reunión que mantuvieron en el Parlamento antes de la pandemia que ha provocado el Covid-19, mientras lamentan que hasta ahora la dirigente anticapitalistas ha "dado patadas hacia adelante" a este asunto.

Esto se suma al malestar que generó en la formación de Valero que en mayo del presente año, Anticapitalistas se incorporara formalmente a Adelante Andalucía de un día para otro. IU pidió tiempo para ver esta propuesta en sus órganos pero finalmente se decidió en una reunión del grupo motor en la que no votó.

De su lado, en una entrevista en Canal Sur, recogida por Europa Press, la portavoz parlamentaria de Adelante y dirigente de IU Andalucía, Inmaculada Nieto, ha aludido al hecho de que Teresa Rodríguez haya registrado esta semana en el Ministerio el partido Anticapitalistas, entendiendo que es "su origen". Indica que una vez que su equipo ha salido de la cúpula del partido morado, ahora se produce una reordenación del espacio de Adelante "que entendemos que cuando la nueva dirección de Podemos Andalucía tome posesión irá generando nuevos cambios y dinámicas".

"IU, como parte fundadora de Adelante, estaremos muy al tanto de cuáles son esos pasos, y aportando lo que consideremos que sea mejor del espacio y trabajo político que tenemos por delante", ha abundado Nieto.

DOS AÑOS DE MATRIMONIO

La exigencia de IU Andalucía ocurre cuando se van a cumplir dos años desde que Teresa Rodríguez y el entonces excoordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, presentaran la marca Adelante Andalucía, con la que las dos formaciones, junto a otras dos de corte andalucista, aunaron fuerzas en las elecciones andaluzas de diciembre del 2018.

No obstante, si bien la sintonía entre Rodríguez y Maíllo era manifiesta y palpable en el plano personal y también en el estratégico, las direcciones de Podemos e IU se alejaron una vez que tomó las riendas de la coalición de izquierdas Toni Valero por la decisión de Maíllo de dejar la política.

A esto se sumó los constantes enfrentamientos de la dirección de la líder de Anticapitalistas con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, por la autonomía de Podemos Andalucía, lo que llegó a provocar la primera crisis manifiesta entre IU y Podemos en Andalucía en las generales del 2019, cuando Rodríguez abogaba por concurrir bajo la marca Adelante Andalucía y acoger ahí a todas las fuerzas hermanas, mientras IU Andalucía guardó filas con la dirección de Alberto Garzón para concurrir como Unidas Podemos, como finalmente ocurrió.

Ahora, una vez que el equipo de Teresa Rodríguez ha salido de la dirección de Podemos Andalucía, está por ver cómo se reorganizará Adelante Andalucía. Por un lado, el grupo parlamentario está compuesto ahora por miembros de IU y diputados que entraron como miembros de Podemos pero que ahora se han desvinculado de la formación morada, mientras que en el plano político, como Podemos Andalucía forma parte de la confluencia, llevará las riendas la recién elegida coordinadora general, Martina Velarde, y su equipo.