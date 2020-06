Teresa Rodríguez ve que IU "construye el relato de su ruptura" de Adelante y le invita a recapacitar para buscar acuerdo

SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La excoordinadora general de Podemos Andalucía, referente de Anticapitalistas y presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha confiado este viernes en que la exigencia de IU para que retire del registro de partidos políticos del Ministerio del Interior no responda a que intenta "construir el relato de su ruptura" con la confluencia, toda vez que ha invitado a la dirección de Toni Valero a recapacitar y plantear esa cuestión en el seno de Adelante para intentar alcanzar un acuerdo.

Así se ha pronunciado Teresa Rodríguez, a preguntas de los periodistas en Sevilla, después de que la dirección de IU Andalucía le haya exigido que retire dicha marca y avise de que, de lo contrario, no descarta acudir a los tribunales, aunque asegura que su prioridad es "trabajar por reconducir y preservar la unidad de la izquierda" que representa la confluencia andaluza.

Teresa Rodríguez, por su parte, ha recordado que dar de alta el partido político Adelante Andalucía fue un acuerdo que cerraron las dos fuerzas y ha dicho que ahora le extraña que "a través de declaraciones en los medios, IU nos mande ese mensaje".

"Somos mayorcitos para sentarnos en una mesa y hablar los problemas tranquilamente", ha sostenido antes de lamentar que IU "no ha planteado" esta cuestión en el grupo motor de Adelante, "que es donde se ven las cuestiones que corresponden a la confluencia".

Rodríguez ha asegurado que ni ella ni su equipo quieren que IU se vaya "ni del grupo parlamentario, donde siempre hemos respetado su representación, ni de la confluencia", por eso ha explicado que quiere intentar llegar a un acuerdo con ellos "pero no mediante declaraciones de prensa, que es la peor manera de empezar una negociación".

Así, ha explicado que aunque el grupo motor no se ha reunido presencialmente a cuenta de la pandemia provocada por el Covid-19, sí han mantenido contacto telemático y próximamente tendrá que volver a mantener un encuentro para tratar esta cuestión y otras.

En cualquier caso, Teresa Rodríguez ha sostenido que "si esto es una excusa de IU para salir de Adelante, no queremos que se salga; les invitamos a recapacitar, a que no salgan del grupo parlamentario y no se vayan al grupo mixto, a que se queden en la confluencia y sigan construyendo con nosotros Adelante Andalucía y seguir debatiendo políticamente".

Y es que, en opinión de la política gaditana, es urgente hablar de política, "de qué queremos hacer con Adelante Andalucía, si queremos que sea una fuerza autónoma andaluza", lo que ella defiende porque "necesitamos tener autonomía para decir que el Ingreso Mínimo Vital está muy bien y es necesario pero que Andalucía necesita más financiación para salir de la crisis que ha provocado el Covid-19".

"Eso aspiramos a construir, ese es el debate, eso deberíamos poner sobre la mesa y no estas discusiones que no entiende nadie", ha abundado la dirigente anticapitalista, que insiste en que "lo lógico es abordarlo cara a cara en una mesa", no a través de los medios.

UNA MARCA VERDE Y BLANCA

Además, si bien IU asegura que llevan pidiéndole a Rodríguez que retire el partido del registro de Interior desde que pasaron las elecciones generales de noviembre del 2019, ella cree que no resolvieron aquella discusión "y habrá que seguirla teniendo", aunque ha dicho no recordarlo.

Con todo, insiste en que no quieren que IU se vaya de Adelante, "que no construyan el relato de su ruptura con la confluencia porque es fundamental seguir construyendo esta herramienta: Necesitamos una voz propia en Andalucía".

De hecho, Rodríguez ha apuntado que si la intención es crear Unidas Podemos en Andalucía, la relación que mantengan con esa formación será "de cooperación" porque su objetivo sigue siendo construir "una marca blanca y verde, no blanca, que tenga voz propia en Andalucía, y en ese entorno construimos Adelante", ha recordado.

"Preferimos que no se vayan, que no se sientan interpelados a irse, no es esa nuestra intención", ha zanjado la exlíder de Podemos Andalucía.

IU, POR RECONDUCIR Y PRESERVAR LA UNIDAD

Todo esto viene porque, como fuentes de IU han explicado a Europa Press, le han pedido en diversas ocasiones a la dirigente de Anticapitalistas que retire Adelante del registro de partidos del Ministerio pues entienden que "dificulta la unidad de la izquierda en Andalucía que los dirigentes de Anticapitalistas tengan en exclusiva las riendas de Adelante".

Y es que, como han señalado las mismas fuentes, la política gaditana y su equipo "tiene los poderes del partido instrumental" de Adelante ya que, antes de que las generales de noviembre del 2019, le propuso a IU registrar la marca "para que nadie más pudiera utilizarla, temían que el exdirigente de Podemos y líder de Más País, Íñigo Errejón, quisiera hacer uso de ella".

Así, desde IU aceptaron firmar el registro de Adelante pero "ellos tienen el poder jurídico de Adelante ya que cuando acudimos al Ministerio, eran más en número que los representantes de la coalición de izquierdas".

Las mismas fuentes prosiguen indicando que una vez que pasaron los comicios estatales, la dirección de IU solicitó a la entonces de Podemos que lideraba Teresa Rodríguez que retirase la marca del registro, "entendiendo que ya no tenía sentido" mantenerla, de modo que desde diciembre del pasado año le han pedido esto en reiteradas ocasiones porque "dificulta la unidad de la izquierda en Andalucía que ellos en exclusiva tengan las riendas".

No obstante, IU quiere "encauzar la situación" y que las decisiones que se toman en el seno de la confluencia "vuelvan a ser por consenso", si bien no descarta recurrir a los tribunales en caso de que no sea posible el entendimiento. "Trabajamos por reconducir y preservar la unidad y que no haya recurrir a eso", han insistido desde el entorno de Valero.

Con todo, la última vez que Toni Valero solicitó a Teresa Rodríguez que retirase Adelante del registro de partidos de Interior fue en una reunión que mantuvieron en el Parlamento antes de la pandemia que ha provocado el Covid-19, mientras lamentan que hasta ahora la dirigente anticapitalistas ha "dado patadas hacia adelante" a este asunto.