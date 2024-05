IU lamenta que la caseta de la Diputación de Córdoba en la feria no sea un punto violeta

CÓRDOBA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Izquierda Unida en la Diputación de Córdoba ha lamentado este jueves que la caseta de la institución provincial "no forma parte de los puntos violetas establecidos este año" en la feria de la capital cordobesa, a la vez que ha criticado la "actitud" del gobierno provincial, que "demuestra que no cree en la igualdad ni en los derechos de las mujeres al no haber habilitado" dicho espacio para que "puedan recibir ayuda inicial en caso de sentirse agredidas o acosadas sexualmente".

En este sentido y en una nota, Izquierda Unida ha señalado que "ya había advertido en más de una ocasión en este mandato" acerca de la "pérdida de políticas en materia de igualdad que se están produciendo en la Diputación", un hecho que "se suma a la situación denunciada por el grupo municipal Hacemos Córdoba respecto al no cierre de una caseta en la que se exhibieron a mujeres de manera degradante", siendo "una muestra más de que "el Partido Popular no cree en una feria con valores que respete a la mujer".

Así las cosas, desde IU han recalcado que la Feria de Córdoba debe ser un espacio "seguro y respetuoso para todas las mujeres", por lo que es "fundamental que cada caseta sea un lugar de referencia donde las mujeres puedan acudir en caso de sentirse agredidas o acosadas sexualmente".

Por último, IU ha lamentado "profundamente la actual situación" y ha pedido al Gobierno municipal y al Gobierno de la Diputación, ambos del PP, que "reflexionen y reconsideren su postura para los días restantes de la feria", exigiendo que "se garantice que el próximo año la administración pública sí esté comprometida con los puntos violetas en la feria". Así las cosas, el grupo provincial de IU "seguirá trabajando" para asegurar que "la igualdad y los derechos de las mujeres sean una prioridad en todos los espacios públicos y festivos de nuestra provincia".