IULV-CA, CCOO y UGT llaman a la huelga en un 8M "histórico" como preámbulo a "un sistema alternativo en pie de igualdad"

Publicado 02/03/2018 15:07:15 CET

SEVILLA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

IULV-CA, CCOO-A y UGT-A han hecho un llamamiento a la huelga el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y han coincidido en Andalucía en que la jornada "histórica" del 8 de marzo debe ser un preámbulo a la construcción de "un sistema en pie de igualdad".

La responsable de Política Institucional de IU Andalucía, Inmaculada Nieto, se ha reunido con la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, y la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, quienes han agradecido a IU su compromiso con los objetivos de esta movilización.

Nieto ha dejado claro que el encuentro mantenido entre las direcciones de IU Andalucía y de ambas organizaciones sindicales "ha ido más allá de la huelga del 8 de marzo".

Además, ha destacado la necesidad de "consolidarlo como un hito a partir del cual profundizar de manera efectiva en mejores dentro y fuera de los centros de trabajo que abran paso a la eliminación de obstáculos que a día de hoy impiden que mujeres y hombres tengamos un espacio en la vida, en la relación económica, en la doméstica, en la promoción profesional, en el acceso a la educación, a las oportunidades o a los derechos que se pueda considerar equitativa".

Nieto ha asegurado que "queda un amplio espectro de trabajo por delante", que implica no sólo "modificaciones legislativas o presupuestarias", sino "un cambio de paradigma, de impugnación de un modelo cultural que no nos permite desde la infancia asumir el respeto mutuo como norma habitual de convivencia".

En este sentido, la responsable de Política Institucional de IU Andalucía ha apuntado que "las mujeres somos capaces de eso y de más", tal y como han demostrado a lo largo de la historia "asumiendo toda la sobrecarga necesaria para que el sistema funcionara".

De hecho, según ha explicado Nieto, la huelga pretende "impugnar este sistema y visibilizar que sin ese sobresfuerzo el sistema no puede sostenerse", con el fin último de "construir un sistema alternativo en pie de igualdad".

LLAMAR A TODOS A LA MOVILIZACIÓN

Por su parte, la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha apuntado que "hay motivos para esta huelga, pero no es un fin en sí mismo, sino es un instrumento para el día después, por una sociedad libre e igualitaria y que habla en femenino".

Por ello, CCOO llama a secundar la huelga en los centros de trabajo y a que la ciudadanía se sume a las movilizaciones de por la tarde para decirle al Gobierno, a los partidos "que van de modernos" y a los lobbies que "queremos una sociedad libre e igualitaria, que hable en femenino, y donde sin miedo hombres y mujeres podamos decir que hemos alcanzado la plenitud de derechos como trabajadores y trabajadoras de primera".

Según López, "todo el arquetipo que se ha llevado a cabo durante la crisis ha dinamitado los instrumentos de igualdad que teníamos las mujeres para acceder en plenitud al empleo y a los derechos; a lo que te permite independizarte económicamente y combatir las violencias machistas porque muchas de las mujeres que sufren esta situación no tienen un empleo para poder emprender una vida a parte de su agresor".

López ha dicho que "comparten elementos troncales con IU de cara a este 8M" y ha insistido en que "la huelga es un instrumento en manos de los trabajadores que permite avanzar, recuperar derechos y denunciar situaciones y, en este caso, van acompañadas de grandes movilizaciones convocadas por organizaciones sociales para denunciar la situación que vivimos el conjunto de las mujeres".

En ese sentido, López ha insistido en que hay que "no es posible que las mujeres sigan siendo prisioneras del contrato parcial obligado cuando quieren tener contratos a jornada completa con salarios y condiciones dignas, y poder promocionar en sus trabajos". "Hay que acabar con la reforma laboral que nos ata como trabajadoras de pleno derecho, porque en estos años de crisis todas las reformas implementadas han ido a atacar a aquellos instrumentos construidos entre todos y todas para avanzar en igualdad, en derechos y para que las mujeres fuesen ciudadanas de primera", ha añadido.

Para CCOO, esa políticas "regresivas" llevadas a cabo, "principalmente por el PP y arropadas por los lobbies empresariales", han dado lugar a "trabajadoras malpagadas que cuando llegan a casa se tienen que encargar de cuidar a hijos y dependientes realizando doble jornada laboral no retribuida, algo que no ayuda a que puedan independizarse económicamente o combatir la violencia machista". López ha apuntado que "las mujeres que no tiene capacidad para decidir sobre su propio destino no son libres, por eso, nuestra lucha por la igualdad no acaba el 8 de marzo sino que empieza con el éxito de la huelga y de las movilizaciones".

SANCIONES PARA EMPRESAS INCUMPLIDORAS

Por su parte, la secretaria general de UGT en Andalucía, Carmen Castilla, ha declarado que la del 8 de marzo será una jornada "histórica, porque las mujeres hemos entendido que vamos a reclamar lo que es nuestro, que no es quitar nada a los hombres, sino que se trata de reclamar aquellos aspectos de la vida laboral, social y política que nos corresponden", ha asegurado Castilla.

Castilla ha afirmado que "las leyes están muy bien, pero hay que cumplirlas" pero ha reclamado que "deben introducirse sanciones coercitivas para aquellos empresarios que no la cumplen".

En este sentido, Castilla ha señalado que "hay una Ley de Igualdad maravillosa de 2007 que no se cumple", ya que "esta ley indica que las empresas con más de 250 trabajadores tienen que tener un plan de igualdad, pero hay más de 4.000 empresas y sólo hay 189 planes de igualdad acordados y negociados". En ese sentido, ha pedido más inspectores de Trabajo y que esto sea multado.

"Este año UGT será más feminista que nunca", ha aseverado Castilla, quien ha animado a movimientos feministas, sindicatos y partidos políticos "a secundar los paros y a participar en todas las movilizaciones" convocadas el 8 de marzo. "A sumar, a sumar", ha insistido Carmen Castilla, quien considera que "no podemos dividirnos. Este 8 de marzo va a ser histórico". "Las mujeres ya hemos decidido que es necesario dar un golpe en la mesa. Este paro de dos horas es para todos los trabajadores y trabajadoras. Animamos a secundar los paros, animamos a los partidos políticos a que nos acompañen en todas las movilizaciones", ha aseverado.

La dirigente sindical ha recordado que "hace unos años cuando algunas mujeres accedían a puestos de responsabilidad se decía que iba a ser el año de las mujeres, y llevamos escuchándolo cuatro, cinco, seis años, y no era el año de las mujeres, seguía siendo el año de los hombres". "No lo digo yo, lo dicen los datos, como el paro conocido este viernes, donde de nuevo la mujer es la cara de la precariedad, la cara del desempleo", se ha lamentado.

"Pero probablemente esa mujer sí tenga trabajo, pero no remunerado en su casa porque tiene que hacer todos los trabajos de tarea doméstica por los que no cotiza a la Seguridad Social", se ha lamentado Castilla, quien recuerda que esta circunstancia "lleva a que la brecha en las pensiones se sitúe en más del 37 por ciento".