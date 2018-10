UGT pide colaboración de los hombres en el paro del 8-M para lograr una jornada "histórica"

Actualizado 01/03/2018 13:03:37 CET

MÁLAGA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, ha explicado este jueves que la huelga convocada para el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no es "entre hombres y mujeres" sino que quieren que los hombres "se sumen a los paros también porque tienen que ser corresponsables en la lucha por la igualdad". Por ello, ha reivindicado que ese día tiene que una jornada "histórica".

Así lo ha explicado Castilla en la inauguración de 'Todos los días son 8 de marzo', un acto que ha organizado el sindicato en Málaga para celebrar el Día Internacional de la Mujer y donde se han otorgado diversos premios: "Queremos que sea un punto y final en la desigualdad social y laboral de las mujeres respecto a los hombres".

"Lo que es intolerable", ha sentenciado, "no solo es la brecha salarial de más del 24 por ciento que hay en Andalucía, sino la dificultad que tienen las mujeres actualmente para acceder a unos puestos de trabajos que no sea precarios".

En este sentido, ha criticado que "de cada cuatro contratos, tres a tiempo parcial son de mujeres, y cuando preguntamos a las mujeres si realmente quieren trabajar a jornada parcial para cuidar a los descendientes o ascendientes dicen que no", ha asegurado. "Quieren contratos a jornada completa", ha agregado, debido a "la correlación con su carrera profesional a la hora de los ascensos" y "a la hora de tener una pensión digna".

En este punto, Carmen Castilla ha apostillado que "la brecha en pensiones entre hombres y mujeres en Andalucía se sitúa por encima del 34 por ciento". Por lo que ha considerado que es un dato "sobre el que hay que reflexionar y actuar".

Por ello ha propuesto una "ley de igualdad salarial, pero no que solamente se haga y sea de obligado cumplimiento, sino que si no se cumple tengan las sanciones suficientes para que el empresario no haga medidas en contra de la igualdad".

Del mismo modo, ha reclamado que los planes de igualdad "se impongan en empresas mayores de 250 trabajadores", pues la secretaria general del sindicato a nivel andaluz entiende que "no tendría que haber un número determinado de personas para que exista un plan de igualdad". Además, ha agregado que es "fundamental" que en las administraciones públicas "también se cumplan los planes".

Por otro lado, "otro tema que nos preocupa enormemente", ha explicado Castilla, es el acoso sexual en el entorno laboral. "Actualmente las denuncias por este tema son un 50 por ciento menos que antes de la crisis", ha afirmado. Sin embargo, ha aclarado, que no es porque "hay una disminución de ese delito, sino porque las mujeres tienen miedo", y esto es debido a "la precarización fruto de las dos reformas laborales, sobre todo de la última", ha apostillado.

PROPUESTA PENSIONES

En cuanto a las pensiones, Carmen Castilla, cuestionada por los periodistas, ha recordado que "quien empezó la lucha para la sostenibilidad de la defensa del sistema público fue UGT". Así, se ha referido a una concentración realizada por el sindicato el 30 de septiembre pasado "con una columna andaluza de pensionistas que luchaban y gritaba que el sistema público de pensiones era insostenible".

Pero en esa época, ha lamentado la secretaria general, "el conflicto catalán hizo que todo pasara desapercibido". El 9 de octubre "llegamos a Madrid y dijimos a Mariano Rajoy que el sistema público es un derecho constitucional y que la Constitución prevé que tenemos derecho a unas pensiones", ha sostenido.

Así, ha asegurado que su propuesta pasa porque se "valorice no solo a las personas que ahora mismo están cobrando una pensión, sino también a los que queremos cobrar una pensión". Además, propone medidas para que "no solamente no exista déficit, sino que exista superávit en la hucha de las pensiones".

Esto, ha considerado Castilla, "es muy fácil", señalando que sería posible "no solo con la reforma del sistema tributario, donde los que tienen más paguen más impuestos" y, "sino que hay determinados gastos que está soportando el Ministerio de Empleo a través de la Seguridad Social y que deberían estar a cargo de los Presupuestos Generales del Estado", ha dicho poniendo de ejemplo "los empleados públicos de ese Ministerio" o "la bonificación de contratos a emprendedores".

Por otro lado, ha especificado que "las pensiones tienen que subir por encima del 0,25 por ciento. Estamos por encima del uno por ciento, sin embargo la subida del pensionista es de un 0,25", es decir, "siguen perdiendo poder adquisitivo". Así, ha detallado que "a medida que tengan mayor esperanza de vida, el factor de sostenibilidad va a penar a esa persona porque cada vez va a cobrar menos pensión", ha criticado.

Castilla ha lamentado la pensión de "los compañeros que han estado toda su vida trabajando", pero ha incidido en "la pensión que le va a quedar a las mujeres por culpa de la parcialidad, la precariedad y la temporalidad". Por ello, ha asegurado que "no vamos a abandonar a ninguna mujer".

Por su parte, la secretaria de Igualdad y Juventud de UGT Andalucía, Cristina García, ha explicado que los Premios Luchadoras, entregados este jueves en el acto organizado por el sindicato, van destinados a tres mujeres "con una trayectoria muy larga y diferente pero que han luchado por la igualdad de los hombres y las mujeres".

Así, este distintivo ha sido otorgado a la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, María del Carmen Barrera; la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucía (Amecoop), Lola San Juan; y la fotógrafa y cineasta Remedios Ramos.