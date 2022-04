Jaén Merece Más y Levanta Jaén concurrirán con una candidatura única a las elecciones andaluzas

JAÉN, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Jaén Merece Más y Levanta Jaén, partidos de ámbito provincial surgidos de movimientos ciudadanos ante el "abandono" de las administraciones de mano de formaciones tradicionales, concurrirán con una candidatura única las elecciones andaluzas del 19 de junio.

De este modo, ha fructificado las negociaciones que venían manteniendo en este sentido, "buscando la fórmula más adecuada", con el fin de sumar fuerzas y evitar la dispersión del voto, de manera que se canalice en una papeleta el "hartazgo" de la ciudadanía jiennense y la necesidad de apostar con hechos por este territorio.

Está previsto que representantes de ambas formaciones ofrezcan detalles sobre el acuerdo para articular esta propuesta electoral conjunta en una comparecencia este jueves en la capital.

Durante el primer trimestre del año tanto Levanta Jaén como Jaén Merece Más se presentaron ya como partidos políticos con el objetivo llevar al ámbito institucional las reivindicaciones para sacar a la provincia "de la cola de todos los indicadores socioecónomicos".

El calendario apuntaba a los comicios en Andalucía como la primera cita a la que concurrirían y se ha confirmado con el anuncio del adelanto de las elecciones al 19 de junio, lo que obliga a "ir a toda máquina" para llegar preparados, también con plazos y trámites burocráticos que deben cumplir.

"No nos queda otro camino que acudir a la vía institucional. Nos han obligado a tener que dar este paso y vamos a ser responsables con lo que pide la sociedad civil: que las reivindicaciones de esta provincia estén en las instituciones, porque a nivel de plataforma, con movilizaciones, hemos tocado techo", han señalado desde Levanta Jaén.

Un análisis en el que coinciden en Jaén Merece Más, desde el que se ha lamentado que la provincia "sigue liderando los peores rankings", como el desempleo o las rentas per cápita más bajas. "Llega el momento de luchar por Jaén, para que no tenga que emigrar más gente, para que no nos sigan empobreciendo en todos los sentidos, porque no solo se trata de infraestructuras, que también, afecta a todos los órdenes de la vida", han apostillado.