Jaime de los Santos (PP) contrapone la gestión de Moreno a "las cloacas del PSOE": "Toca cambio el 29N"

El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, junto al secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, en una visita en Córdoba. - PP ANDALUCÍA

CÓRDOBA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, ha defendido este domingo en Córdoba la necesidad de un "cambio político" en España en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. En esta, ha contrapuesto la gestión del Gobierno andaluz de Juanma Moreno a la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha acusado de "acumular escándalos y de deteriorar la confianza en las instituciones".

De los Santos ha visitado el Festival Flora que se celebra en la ciudad de Córdoba, junto al secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, el presidente provincial Adolfo Molina, el presidente del Consejo de Alcaldes del PP Andalucía, José María Bellido, el presidente del Comité Electoral del PP cordobés, Salvador Fuentes, y las diputadas Beatriz Jurado y Verónica Martos.

El vicesecretario popular ha agradecido el trabajo del PP de Andalucía y ha destacado que la comunidad autónoma ofrece "hoy más oportunidades gracias a un modelo de gestión responde a las necesidades reales de la ciudadanía". "En esta maravillosa tierra hay más oportunidades que nunca. Una tierra en la que por fin a los ciudadanos y a las ciudadanas se les da respuesta a sus problemas y no simplemente propaganda", ha señalado.

El dirigente popular ha agradecido asimismo el compromiso de la dirección del PP andaluz con la movilización electoral y ha subrayado la importancia de la cita del próximo 29 de noviembre, que ha definido como "una oportunidad para impulsar un cambio político en el conjunto del país".

"Llegaron al Gobierno de España diciéndose los más feministas de la historia de la democracia", ha recordado antes de reprochar al PSOE las consecuencias de la Ley del Solo sí es sí y las deficiencias denunciadas en los sistemas de protección de las mujeres víctimas de violencia machista.

En materia de corrupción, De los Santos ha aludido a José Luis Ábalos, exministro y antiguo secretario de Organización del PSOE, así como a otros dirigentes socialistas y responsables públicos vinculados a investigaciones judiciales, y ha cuestionado la credibilidad del Gobierno, además de reclamar responsabilidades políticas. Asimismo, ha criticado la situación judicial del fiscal general del Estado y ha expresado su rechazo a cualquier medida de gracia que pudiera plantearse en su caso.

"El 29N no va del Partido Popular contra el Partido Socialista. Va de España contra Sánchez", ha manifestado y ha llamado a "recuperar el respeto a las instituciones y garantizar la independencia judicial", recordando que "la separación de poderes constituye uno de los pilares fundamentales de la democracia".

Por su parte, el secretario general del PP de Andalucía y coordinador de la campaña del 29N en esta comunidad, Antonio Repullo, ha reivindicado "el éxito de la Vía Andaluza de Juanma Moreno".

"Un modelo de gestión basado en la estabilidad, la aprobación de presupuestos cada año que permite mejorar los servicios públicos y dar respuestas a los problemas de las familias, las pymes y los autónomos, frente a la parálisis del Gobierno de Pedro Sánchez, que sigue sin ofrecer explicaciones ni asumir responsabilidades por el accidente ferroviario de Adamuz, mientras se prolonga la investigación y siguen pendientes las inversiones en seguridad, y que tampoco aporta soluciones al conflicto de Ceuta", ha subrayado.

Repullo ha asegurado que el Ejecutivo socialista "está más preocupado por tapar los agujeros de la corrupción que, por gestionar los problemas de los españoles, hasta el punto de que el PSOE ni siquiera se presenta a las elecciones del 29N con sus propias siglas, sino integrado en una confluencia desesperada con la extrema izquierda".

Frente a ello, ha reafirmado el compromiso de poner a toda la organización del Partido Popular de Andalucía "al servicio del cambio político en España para pasar página" de lo que ha considerado "probablemente el libro más negro de la democracia", protagonizado por Pedro Sánchez, al que ha calificado como "el peor presidente de la democracia", y "abrir una nueva etapa de esperanza, ilusión y futuro liderada por Alberto Núñez Feijóo".