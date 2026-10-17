Moreno apela a los jóvenes "a impulsar el cambio político" ante "las mentiras" del PSOE: "Hay razones de sobra"

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, en un acto junto a las Nuevas Generaciones del partido - PP-A

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha apelado a los jóvenes a "impulsar el cambio político" de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. En este sentido, ha invitado a "la reflexión" frente "al cinismo y las mentiras" del gobierno presidido por Pedro Sánchez.

"Queremos recuperar la decencia, la honestidad y la calidad democrática que necesita nuestro país. Y en todo esto los jóvenes jugáis un papel destacado. No se produce ningún cambio político en ninguna sociedad si no viene impulsado por los jóvenes", ha destacado este sábado en un acto con jóvenes organizado por Nuevas Generaciones del PP en Sevilla.

Moreno ha criticado la gestión del Gobierno central y ha señalado a Sánchez por los casos de corrupción en su entorno, poniendo el foco en el exministro José Luis Ábalos y en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

"Sánchez y su equipo han conseguido prácticamente relativizar y normalizar lo que no es normal y lo que jamás puede llegar a ser normal", ha destacado a la par que se ha preguntado "¿qué hubiera pasado en cualquier país de nuestro entorno europeo? Hubiera caído el Gobierno de manera fulminante".

Asimismo, ha hecho referencia a la dimisión de Montse Mínguez como portavoz nacional del PSOE. "Le ha explotado la mentira en las manos", ha remarcado a la par que ha apelado a "los votantes decepcionados del PSOE". "Esto no va de equipaciones, esto es el futuro o el pasado, el progreso o el deterioro de nuestra vida social, económica y democrática", ha insistido.

El también presidente de la Junta de Andalucía ha extendido las críticas al ejecutivo central por "maltratar a la comunidad" haciendo referencia a la falta de inversión ferroviaria e infraestructuras. "El Gobierno de España no ha tenido en cuenta a aquellas personas que no coinciden con sus posiciones políticas, además, no solamente no ha gobernado para ellos, sino que, nos han perjudicado gravemente", ha afirmado.

En contraposición, Moreno ha puesto en valor la gestión del PP durante los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy para "volver a poner el país en pie".

"Necesitamos un gestor, alguien que sepa entender, comprender los problemas y saber qué hay que hacer para resolver el problema de la vivienda, de la inflación, de las infraestructuras y de convivencia", ha subrayado en referencia al candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo.

"Después de prácticamente ocho años de mal gobierno en España, tenemos los españoles y los andaluces la gran oportunidad de una manera serena, pero firme, de producir un cambio democrático absolutamente necesario para Andalucía, para España y para el conjunto de la sociedad. Nos sobran las razones", ha reafirmado.