Bendodo dice que al PSOE "se le cae el discurso" de la vivienda y llama a "dejar atrás el muro de crispación" de Sánchez

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, interviene tras una reunión con el equipo de campaña electoral de su partido en Málaga de cara al 29N. - PP

MÁLAGA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha señalado que al PSOE "se le cae el discurso" de las pensiones y de las viviendas, y sobre este último tema ha puntualizado que su partido tiene "una gran propuesta" pero que no la va a utilizar "como una herramienta de generar ilusión a la gente y luego no cumplir, como ha hecho el presidente del Gobierno".

En este sentido se ha pronunciado este sábado Bendodo tras reunirse con el equipo de campaña electoral del PP de Málaga de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, y donde ha apelado a "dejar atrás el muro de la crispación de Sánchez".

Bendodo, ha expuesto que al PSOE, que "había ideado una campaña electoral en base al lío de Maricarmen", ahora "el discurso de la vivienda se les ha caído entero" tras la dimisión de la exportavoz del partido, Montse Mínguez, por la actividad inmobiliaria de su pareja "que tenía 30 pisos y empresas en Panamá". "Sánchez convocó las elecciones por la vivienda y la vivienda va a ser su puntilla", ha afirmado.

Y por otro lado, y respecto de las pensiones, que ha clasificado como "un clásico" del PSOE, ha sido tajante al señalar que el PP "se compromete con el sistema público de pensiones" y con revalorizarlas al IPC al llegar al Gobierno de la nación.

"Desde la época de Aznar, el Partido Socialista decía que cuando llegara el PP las pensiones iban a desaparecer. El PP la garantizó por ley", ha dicho; y ha añadido que "todo lo que no oigáis que sea esto son bulos e historias que inventa el Partido Socialista para confundir a los pensionistas".

"Con el Partido Popular las pensiones están garantizadas y por tanto siempre hemos sido el partido de las pensiones y queremos lanzar ese mensaje de compromiso y de tranquilidad a los pensionistas por mucho ruido que haga el Partido Socialista porque se le ha caído el discurso fundamental", ha sentenciado.

El dirigente 'popular' también ha señalado "la hipocresía del PSOE" y ha reclamado explicaciones al presidente del Gobierno sobre las informaciones relativas "a la cloaca socialista, que intentó contratar a sicarios para eliminar a la jueza que investigaba la causa contra el hermano del presidente del Gobierno", ha afirmado. Además, ha preguntado quién dio la supuesta orden y "cuándo se va a querellar el PSOE contra la 'fontanera' Leire Díez".

"Los españoles tenemos que ir a las urnas sabiendo estas dos cuestiones. Es hora de que vuelva la convivencia cordial; de que desaparezca la mafia que nos gobierna; y de remangarse, de gestionar y de hacer pasar a la historia al Sanchismo", ha dicho.

En este punto, ha destacado las propuestas de Alberto Núñez Feijóo, entre ellas el plan para que los autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros no paguen IVA, la rebaja del IRPF para las rentas medias y bajas, el IVA al 0% para los productos básicos y un plan para construir un millón de viviendas, además de rebajas fiscales para quien compre, alquile o arriende un inmueble y la expulsión de los okupas en un plazo de 24 ó 48 horas. "Vamos a solucionar los problemas que Sánchez ha generado a los españoles", ha insistido.

Bendodo ha dicho que el PP quieres que "España vuelva a funcionar": "Que la corrupción no exista, se arrincone; que los trenes vuelvan a llegar a su hora; que no se produzcan apagones; que el Gobierno no meta la mano en todas las instituciones públicas... Es decir, la España que vuelva a la normalidad democrática, no a la de un presidente del Gobierno que ha sometido a todo el mundo por sus intereses personales".

Ha insistido en culpar a Sánchez de la "crispación" en el país, y en este sentido le ha acusado de "construir una España con un muro en medio", el cual ha apelado a derribarlo en las elecciones del 29 de noviembre: "Es hora también de que quede atrás la corrupción y, sobre todo, las prácticas mafiosas del Sanchismo", ha señalado.

"Lo que hemos visto en esta legislatura es escandaloso. Todo. Koldo, Ábalos, Cerdán, Zapatero, el fiscal general, la mujer, el hermano, todo es escandaloso. Pero hay un tema escandaloso y especialmente grave: Que el partido en el gobierno contrate a sicarios para dar un susto a la jueza que iba a investigar al hermano del presidente del Gobierno. Esto se lo cuenta a la gente de la calle y no se lo cree", ha criticado Bendodo.

De cara a las elecciones generales, Bendodo ha pedido a los 'populares' que intensifiquen su presencia. "Os pido que os multipliquéis para trasladar ese mensaje de optimismo, de ilusión y de esperanza en el futuro a partir del 29 de noviembre", ha reclamado, a la vez que ha recalcado que "es hora de dejar atrás el muro de crispación que ha levantado Sánchez", ha concluido.