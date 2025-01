Jesús Maeztu defiende que Andalucía "tiene experiencia y posibilidades de ayudar en la acogida de menores"

Su homóloga canaria, con motivo de una reunión con Maeztu, ha pedido el "cambio radical" de las políticas migratorias

SEVILLA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha ofrecido este martes a su homóloga en Canarias, la Diputada del Común, Lola Padrón, su colaboración para afrontar el drama migratorio, en especial en cuanto a la acogida de menores, "porque Andalucía tiene experiencia y posibilidades de ayudar en la acogida de estos niños y niñas".

En una visita al Parlamento de Andalucía, dentro de la jornada de trabajo que mantienen ambas defensorías, Maeztu ha puesto en valor su colaboración "desde el minuto uno para acoger a estos niños y proteger sus derechos, dentro de la petición que debe elevarse al Gobierno de España y la Unión Europea, y desde la solidaridad de otro territorio fronterizo que hay que cuidar porque sufren este problema".

La Diputada del Común ha agradecido la oportunidad de "dar voz a los menores de Canarias, porque ellos no la tienen, además de pedir ayuda y colaboración". Padrón ha señalado que a raíz de la Declaración de Tarifa firmada en 2018 por todos los defensores del país, estatal y autonómicos, bajo el impulso del Defensor andaluz, estas instituciones siguen una hoja de ruta para reclamar "derechos que corresponden a los menores, como salud, educación, o a comunicarse, porque ni siquiera entendemos su idioma", así como para entender "que huyen del cambio climático y del hambre que les impide desplazarse de una región africana a otra, como hacían antes".

"Hay que entender la inmigración no como una crisis, sino como un hecho, donde hay que plantear acuerdos y protocolos. El pacto no puede esperar más, porque hay niños hacinados en centros a los que se quiere dar una respuesta humanitaria y no se puede. Europa y España deben ser conscientes de que hay lugares donde pueden verse conculcados los derechos del niño, y esto no se puede convertir en un debate político interminable", ha subrayado la Diputada del Común, que pide el "cambio radical de las políticas que tienen que ver con los movimientos migratorios, puesto que se van a mantener".

Padrón ha enfatizado, además, que la jornada de trabajo ha permitido seguir conociendo el modelo de mediación de la Defensoría andaluza "como un instrumento para resolver cuestiones, no tomando parte, sino mediando y evitando la saturación de los juzgados, un elemento que queremos introducir en la ley canaria, para lo cual hemos continuado trabajando con el Defensor andaluz".