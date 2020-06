Juanma Moreno defiende una gestión "sensata y eficaz" que "doblegará" las malas previsiones económicas

SEVILLA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha defendido este jueves la actuación de su gobierno como "sensata, coherente y eficaz" para paliar la situación social y económica provocada por la pandemia del coronavirus, de manera que espera se puedan "doblegar" las malas previsiones económicas.

Así lo ha señalado ante la pregunta del portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Sergio Romero, sobre el desempleo y medidas para la creación de empleo en la sesión de control del Pleno del Parlamento andaluz.

Moreno ha asegurado que el Gobierno andaluz de PP-A y Cs está haciendo "todo lo humanemente posible" y con "sentido común" para afrontar esta situación teniendo en cuenta que antes de la llegada del Covid-19 las expectativas para 2020 eran "netamente positivas" y ahora "se han trostacado" y se prevé una caída de la economía del diez por ciento y la destrucción de 322.000 empleos.

"A pesar de esta situación, confiamos en la evolución de la economía y en poder progresar haciendo las cosas bien", ha subrayado el presidente andaluz, quien ha apelado a la colaboración del resto de administraciones para trabajar "codo con codo" en estos momentos.

Al hilo de esto, Moreno ha llamado la atención sobre la presentación este jueves del plan nacional de impulso al turismo, donde Andalucía "no ha sido invitada" aunque ha sido una iniciativa reivindicada por la comunidad. "Solo se ha invitado a comunidades que hablan bien del Gobierno central. Esto no ayuda al ánimo de reconstrucción y unidad", ha reprochado.

De esta manera, también ha mostrado su pesar de que en Andalucía no se alcancen acuerdos con la principal fuerza de la oposición, el PSOE-A, mientras "en otras comunidades sí se llegan a acuerdos". "Aquí con un portazo se ha cerrado la puerta para no participar en el proyecto de reconstrucción", ha apuntado.

Moreno, que ha detallado algunas de las medidas puestas en marcha en estos meses, como el refuerzo de la atención sanitaria de cara al verano con 20.000 profesionales sanitarios o la incorporación de 3.000 auxiliares para vigilar las playas, se ha parado en el Plan de Activación, Impulso y Reactivación del Empleo (Aire), "un ambicioso plan de empleo" con 165 millones de euros y unos 19.000 beneficiarios que servirá a los ayuntamientos a desarrollar proyectos locales.

De igual manera, ha valorado el trabajo de la Consejería de Empleo para resolver el cien por cien de los expedientes de regulación temporales de empleo (ERTE), que afectan a Andalucía a 504.000 trabajadores, de los cuales "muchos todavía no han podido cobrar por el colapso en el Servicio Estatal de Empleo (SEPE)", algo que, según ha recordado, ya advirtieron que podía pasar.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de prorrogar los ERTE hasta final de año, una demanda "reiterada por los agentes sociales" y "una medida razonable" que ayudaría a que estos no se convirtieran en expedientes de regulación de empleo (ERE).

También ha destacado el esfuerzo de la Consejería que lidera Rocío Blanco para "reactivar" la formación profesional para el empleo, "aunque el Gobierno central haya recortado 200 millones en políticas activas de empleo", algo que "no se entiende, no tiene justificación y es difícil de explicar".

De igual manera, el presidente de la Junta ha señalado la movilización de mil millones de euros para ofrecer liquidez a las empresas y un programa de reactivación económica con 4.000 millones a través de la reestructuración de fondos europeos, así como la activación de proyectos basados en la colaboración público-privada.

CIUDADANOS

Por su parte, el portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Sergio Romero, ha lamentado que "algunos" hayan convertido la lucha contra el Covid-19 "en un escaparate, poco transparente, donde se entremezclan intereses" y donde los perjudicados son los ciudadanos.

"Entiendo el enfado de la ciudadanía. En estos meses han perdido familiares, trabajo, no pueden abrir sus negocios y mientras los políticos volvemos al barro, a la trinchera del insulto y el menosprecio", ha criticado, toda vez que ha señalado que "quien sea incapaz de tender la mano, quien solo sepa aparentar y no asuma la responsabilidad, no se merece estar sentado en este Parlamento ni en el Congreso".

Romero ha destacado que "la principal encomienda" de los andaluces es el empleo y, en este campo, su partido "no va a resignarse" y va a "luchar ante los irresponsables, ante los que usan la doble moral para sacar rédito político y no es capaz de arrimar el hombro".

Tras esto, ha valorado el trabajo de la Consejería de Empleo en estos meses de pandemia para poner en marcha "importantes" planes, incentivar la contratacion y agilizar los ERTE. Frente a esto, ha criticado la actitud del Gobierno central, cuya respuesta no ha sido "satisfactoria ni en tiempo ni en forma".

En este sentido, ha reprochado que en el reparto de los 16.000 millones de fondos no reembolsables a las comunidades se tenga en cuenta "el código postal, los colores políticos y los intereses partidistas". También ha advertido de que Andalucía "solo ha recibido cien de los 1.600 millones prometidos, lo que ha considerado "un agravio a miles de familias andaluzas que siguen teniendo un pie fuera del precipicio".