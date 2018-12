Libertad con orden de alejamiento para el detenido acusado de violar a una joven en Córdoba en octubre

Actualizado 20/12/2018 14:15:16 CET

CÓRDOBA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número dos de Córdoba ha decretado la puesta en libertad, con cargos y con una orden de alejamiento de la víctima, del joven de 28 años que se encontraba en prisión preventiva desde que fuera detenido por, presuntamente, agredir sexualmente en la madrugada del pasado 12 de octubre a una joven de 26 años en la capital cordobesa.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), las cuales han precisado que así lo ha establecido el mencionado juzgado cordobés, mediante un auto dictado en los últimos días.

En concreto, la víctima denunció ante la Policía Local de Córdoba que, tras ingerir una bebida que le fue ofrecida en una discoteca situada en el centro de Córdoba, se sintió indispuesta y extraña, sin poder recordar lo que había sucedido, por lo que, en un principio, según ha publicado este jueves 'ABC Córdoba', la investigación iba encaminada a revelar si la joven fue drogada con burundanga.

Sin embargo, las pruebas toxicológicas realizadas a la joven no han hallado restos en su cuerpo de esta sustancia, por lo que, según ha indicado el mismo rotativo, tras conocer este resultado, la defensa del joven encarcelado solicitó su puesta en libertad, la cual le fue concedida de forma provisional, lo cual no frena la investigación judicial abierta, ni descarta la posibilidad de que la joven fuera drogada con otra sustancia, que hasta el momento no ha sido determinada.

El juez instructor ordenó el pasado 15 de octubre, tras el arresto del presunto autor de los hechos, su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, como investigado por la presunta comisión de un delito de abusos sexuales, según informaron entonces fuentes judiciales.

El informe de la Policía Local, que fue facilitado por la Delegación de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba, indica que los hechos se produjeron en un establecimiento del centro, sobre las 6,00 horas del pasado 12 de octubre, detallando que la joven agredida se encontraba en una discoteca y que, tras ingerir una bebida que se le ofreció, se sintió "indispuesta y extraña, sin poder recordar lo que había sucedido".

Dado su estado, los amigos con los que acudió a la discoteca, solicitaron una ambulancia que la trasladó al Hospital Universitario Reina Sofía de Córsoba, donde, tras una exploración médica, "se pudo certificar que la habían agredido sexualmente".

La denunciante presentaba "lesiones varias, entre las que hay varias quemaduras de cigarrillos en torso y abdomen". El presunto agresor fue identificado, gracias a la descripción aportada, y localizado en su lugar de trabajo horas después del suceso.