El juez envía a prisión un hombre que atacó con una botella rota a una pareja de turistas en Córdoba para robarles

Archivo - Comisaría de la Policía Nacional en Doctor Fleming, en Córdoba. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CÓRDOBA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Córdoba a un varón como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación que presuntamente cometió durante la madrugada del pasado 13 de agosto en la zona centro de la capital cordobesa, cuando, acompañado a otro hombre, intentó robar a una pareja de turistas y les atacó con una botella rota cuando estos se resistieron, habiendo decretado el juez el ingreso en prisión del agresor.

Los hechos, según ha informado la Policía Nacional en una nota, tuvieron lugar cuando un varón y su acompañante se encontraban sentados en un banco y fueron abordados por dos individuos. Uno de ellos se dirigió hacía el varón y trató de apoderarse del bolso que portaba colgado, llegando a romperlo durante el forcejeo.

Ante esta situación, la víctima se defendió, momento en el que el presunto autor del delito rompió una botella de cristal y arremetió contra el varón. En ese momento, su acompañante se interpuso entre ambos, para protegerlo, siendo acometida por el agresor y alcanzada en la mano, donde sufrió un corte

Tras lo ocurrido, ambos turistas se trasladaron al hotel en el que se hospedaban, desde donde comunicaron los hechos al Cimacc-091. De forma inmediata, una patrulla policial se desplazó hasta el establecimiento para entrevistarse con los perjudicados y solicitar asistencia médica.

Mientras tanto, otros indicativos policiales realizaron diversas batidas por la zona y, poco después, una de las patrullas localizó a dos varones cuyas características coincidían con las facilitadas por las víctimas, procediendo a la detención de uno de ellos, como presunto autor material de los hechos. Una vez puesto a disposición de la autoridad judicial, ésta decretó el ingreso en prisión provisional del detenido.