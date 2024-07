La Junta afirma que la accesibilidad a la asistencia sanitaria en el centro de salud de Linarejos está "garantizada"

JAÉN, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha defendido la gestión en el centro de salud Virgen de Linarejos, en Linares (Jaén), y ha afirmado que la accesibilidad a la asistencia sanitaria está "totalmente garantizada".

Así lo ha indicado en un comunicado la Delegación Territorial de Salud y Consumo después de que desde el PSOE jiennense se haya denunciado que este centro "no es ajeno" al "infierno sanitario" generado por el Gobierno autonómico del PP.

Según ha afirmado, la UGC de Linares A Virgen de Linarejos --que no tiene dispersión geográfica, no tiene municipios asociados-- está dotada con una plantilla de 13 médicos de familia y dos pediatras, "habiendo quedado cubierto un proceso de IT".

Además, "se han incrementado los profesionales de enfermería, pasando de 13 a 17", y se han integrado nuevos proyectos de enfermería, como enfermera de atención a salud a la infancia, enfermera referente de centros educativos, así como la enfermera gestora de casos, matrona y otras categorías profesionales como trabajadora social, cuatro técnicos de rayos.

A ello ha sumado que existen cuatro médicos tutores de residentes MIR de Medicina Familiar y Comunitaria, existiendo 13 MIR actualmente formándose en dicho centro, en diferentes años de formación (desde R1 a R4).

Por otra parte, la Delegación ha detallado que, "actualmente, hay dos facultativos disfrutando su periodo vacacional, adecuándose la planificación a lo previsto en el Plan de Verano".

"Como todos los años en periodo estival, debido al Plan de Temperaturas Extremas, no existe agenda programada en horario de tarde en los meses álgidos de este periodo, estando la accesibilidad totalmente garantizada tanto en horario ordinario (8,00 a 15,00 horas), como en el Servicio de Urgencias, a partir de las 15,00 horas hasta las 8,00 del día siguiente, o 24 horas los sábados, domingos y festivos; siendo Linares punto de Urgencias de la zona básica de salud", ha precisado.

Junto a ello, "se dispone de otras herramientas puestas en marcha por el SAS que facilitan la cobertura asistencial", como los módulos de atención continuada o el programa de accesibilidad en caso de ser necesario.

Igualmente, se encuentran en este edificio servicios dispositivos de apoyo para todo el AGS (distrito): Salud Bucodental, Salud Pública: Servicio de Vigilancia, Prevención y Promoción de la Salud, Servicio de Protección de la Salud, Salud Mental Comunitaria, Farmacia de Atención Primaria, Servicio de Atención a la Ciudadanía de Atención Primaria, según ha concluido la Delegación.