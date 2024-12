Junta asegura que la Comisión Asesora del Flamenco se iniciará a comienzos de 2025 y la oposición critica "la tardanza"

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha afirmado este martes en comisión parlamentaria que "están en marcha en la actualidad todos los procedimientos para la aprobación del Plan Estratégico General, la Comisión Asesora y el Registro Andaluz", que son iniciativas recogidas en la Ley del Flamenco de Andalucía para la "protección, conservación, difusión, investigación y promoción del arte jondo".

Asimismo, Del Pozo ha detallado que, "después de los trabajos previos de diagnóstico y preparación de la licitación, se procedió a contratar el servicio de consultoría y asistencia técnica para la elaboración y redacción del Plan Estratégico General del Flamenco, cuya formulación se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) tras su preceptiva aprobación por el Consejo de Gobierno". Así, lo ha detallado la Consejería en una nota de prensa.

"Ahora se está trabajando en la definición de aspectos metodológicos y de enfoque; y del plan de trabajo que incluirá la convocatoria de paneles participativos en las próximas fechas con artistas, críticos, otros profesionales y agentes del sector, antes de la redacción del documento", ha señalado la consejera.

De igual modo, Del Pozo ha informado que, "en relación con la Comisión Asesora del Flamenco, se está ultimando la orden de nombramiento de los vocales y la convocatoria de la Comisión, que se hará en el primer mes de 2025". Así, ha afirmado que "ya se está tramitando el proyecto de Decreto por el que se crea y se regula el Registro Andaluz del Flamenco, pasando ya por el trámite de información pública".

En paralelo, la consejera ha explicado que "todos los programas del Instituto Andaluz del Flamenco están orientados al cumplimiento de la Ley", como Andalucía. Flamenco en sus dos vertientes --espacios propios y colaboraciones--, el Circuito de Peñas y, dentro del ámbito educativo, la propuesta Artistas en el Aula, los premios Flamenco en el Aula y el Congreso de Educación y Flamenco.

"Además, el Instituto Andaluz de Flamenco se ha reunido con las nueve universidades públicas de Andalucía para establecer convenios de colaboración. A día de hoy, ya se han firmado los acuerdos marco con la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y las Universidades de Jaén, Huelva, Almería, Málaga y Granada", ha explicado Del Pozo.

Finalmente, ha destacado que "se está haciendo un trabajo muy serio y riguroso para desarrollar una norma legal en la que somos pioneros y que se completa con la inversión directa en el sector del flamenco, en sus actividades, en sus artistas y en su tejido social, de más de 16 millones de euros desde 2019, al tiempo que ya se prepara el XV aniversario de la Declaración del Flamenco como Patrimonio de la Humanidad".

PREMIOS ANDALUCÍA DE LA CULTURA

Por otro lado, Del Pozo ha confirmado que en 2025 se convocarán los Premios Andalucía de la Cultura para "reconocer a las personas o entidades que han contribuido de manera destacada al desarrollo de la cultura durante el año anterior". Estos galardones honoríficos incluyen todas las disciplinas, salvo la tauromaquia, que tiene uno específico, creado en 2023 y que convoca la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa.

Los Premios Andalucía de la Cultura tienen doce categorías, que son Arte Sacro, Artes Visuales, Cine y Audiovisuales, Letras, Diseño de Moda, Flamenco, Investigación Cultural, Música, Teatro y Artes Escénicas, Patrocinio y Promoción Cultural, Municipio Patrimonial y Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico. Esta última se divide, a su vez, en las modalidades de bienes muebles y bienes inmuebles.

La consejera ha asegurado que "Andalucía tiene que celebrar su cultura y reconocer la labor de los hombres y mujeres que la hacen posible y que destacan en los diferentes campos y disciplinas". Por eso mismo "se actualizaron estos galardones que se empezaron a entregar en 1995, pero que se dejaron de convocar tiempo después", ha explicado.

Tras ese cambio que se introdujo en la anterior legislatura se facilitó su tramitación, se convirtieron en anuales --antes eran bianuales-- y se ampliaron los sectores para abarcar a aquellos que habían sido ignorados como el arte sacro o el diseño de moda.

Próximamente se abrirá el plazo para presentar candidaturas que podrán impulsarlas personas, entidades públicas o privadas "especialmente vinculadas a la cultura andaluza y que desarrollen su actividad en Andalucía".

La decisión la tomará un jurado compuesto por personas de reconocido prestigio en los distintos ámbitos culturales, creativos, expertos en gestión cultura pública o privada, responsables de instituciones representativas o de entidades de relevancia social o cultural y de universidades.

Desde la oposición, el portavoz socialista, Rafael Recio, ha pedido el cese del director del Instituto Andaluz del Flamenco por "no estar a la altura". A su vez, ha apuntado que "han pasado 18 meses y no se ha realizado un diagnóstico previo de un plan básico y esencial para el flamenco, además de no ponerse en marcha un órgano asesor", bajo el juicio de Recio, "lo único que las limitadas capacidades del director del Instituto le han permitido es encargar el plan básico y esencial a una empresa".

Asimismo, desde el grupo parlamentario Vox, su portavoz en comisión Antonio Sevilla ha sostenido que la Ley "no va destinada a proteger y promocionar el flamenco, sino a promocionar y a autovenderse el Partido Popular". De este modo, ha opinado que desde la Consejería, se puede "invertir más en educación, para que los jóvenes conozcan y vivan el flamenco, no estudiarlo como una imposición normativa". Así, Sevilla ha recomendado "subvenciones directas a artistas y peñas flamencas, facilitar el acceso a recursos sin tanta burocracia, y la promoción internacional".

Por último, la portavoz del grupo Por Andalucía, Alejandra Durán, han criticado que "la Ley esté en un cajón desde el 13 de abril de 2023". También, ha lamentado "la evidente falta de actitud y de gestión política" por parte de la consejera. A su vez, ha asegurado que a esta iniciativa para el flamenco "solo se le pretende sacar un determinado rédito político y mediático".