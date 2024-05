La Junta asegura que hay catorce centros más plurilingües que en el curso 2018/2019 tras "ordenar" la oferta

SEVILLA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha asegurado que en este momento en Andalucía hay catorce centros más plurilingües con respecto al curso 2018/2019 tras "ordenar y dar coherencia" el Gobierno de Juanma Moreno a la oferta de la segunda lengua extranjera educativa en los colegios e institutos públicos andaluces.

La consejera Patricia del Pozo ha replicado al PSOE en comisión parlamentaria, donde esta formación le ha reprochado la "pésima gestión" en cuanto a la oferta de Francés, que "lo único que ha hecho este Gobierno es ordenar y dar coherencia a las enseñanzas de la segunda lengua extranjera", porque, ha recordado Del Pozo, "la dinámica" de los anteriores ejecutivos socialista pasaba por que la segunda lengua fuera obligatoria en Primaria, dejase de serlo en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y volviera a imponerse en Bachillerato.

"Eso no era de recibo y para atender a los desastrosos resultados que heredamos de esa gestión, la lengua y literatura castellana se han reforzado y la primera lengua extranjera (Inglés) también, además de las Matemáticas", ha explicado la consejera, que ha incidido igualmente en que para aquel alumnado que quiera elegir otras optativas en la ESO que no sea la segunda lengua extranjera, "hemos reforzado las plazas en las escuelas oficiales de idiomas para que pueda formarse en esa segunda lengua en el sistema público". "No hay una situación alarmante", ha subrayado Patricia del Pozo.

Actualmente, de quinto de Primaria a primero de la ESO, la segunda lengua extranjera es obligatoria, con una hora a la semana en Primaria y dos, en la ESO. Se oferta como optativa en segundo, tercero y cuarto de la ESO y en Bachillerato. La diputada del PSOE Susana Rivas ha calificado la situación del profesorado de francés de "alarmante" ante los "graves recortes que han ido sufriendo desde 2018".

"Ni respetan ni cumplen la Carta Europea del Plurilingüismo; ni los pactos europeos; ni por supuesto tampoco con la Lomloe, aunque a eso ya nos tiene acostumbrados", ha reflexionado la parlamentaria socialista. "Con esta pésima gestión, lo único que van a conseguir es que el alumnado se vea afectado en primer lugar en su contexto académico y profesional; y, en segundo lugar, en programas internacionales tan importantes como el Erasmus", ha sentenciado Rivas.