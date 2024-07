La Junta avisa: la obligación de cotizar por las prácticas deja "sin promocionar" a los menores migrantes no acompañados

SEVILLA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha pedido este jueves al Gobierno de España que "arregle de una vez el problema" con el que se topan las comunidades al tener la obligación de cotizar por las prácticas de los alumnos que cursan Formación Profesional que, en el caso de los menores migrantes no acompañados, "no es posible porque no los podemos dar de alta porque son ilegales y el sistema los rechaza. Entonces, no pueden titular. Ahí hay un problema".

Así lo ha desvelado Del Pozo en la comisión parlamentaria al ser interpelada por la diputada socialista Susana Rivas, que ha apuntado en su intervención a que la acogida de menores migrantes no acompañados podría ser "una de las posibles soluciones" ante la supresión de aulas públicas y cierre de colegios como consecuencia de la caída de la natalidad y, por tanto, de las matriculaciones.

"Hasta ahí llega su miopía política", ha lamentado Rivas, en alusión a las críticas de la Junta contra el Gobierno por "meter por la puerta de atrás" a 454 menores migrantes no acompañados como adultos. "Cumplan con el deber que les corresponde de tutelar a estos niños y de proteger sus derechos, sobre todo, y entre ellos, el de la educación", ha afirmado.

La consejera de Desarrollo Educativo le ha reprochado a la diputada socialista sus palabras. "Esos niños están en los colegios, igual que lo estaban con ustedes. ¿O es que los vamos a dejar en la calle? De verdad que dicen ustedes unas cosas... A veces sus intervenciones atentan contra los principios básicos, contra el sentido común, que no es de izquierda ni de derechas; que es una cuestión de humanidad", ha replicado Del Pozo.

La titular andaluza ha cifrado en más de 22.000 las escolarizaciones extraordinarias que se han hecho en el curso recientemente concluido. Niños que proceden de familias que se trasladan a Andalucía por trabajo, como campañas agrícolas, por ejemplo, y ha recordado que la comunidad acoge y tiene escolarizados a 3.000 niños ucranianos desde que estalló la guerra con Rusia.