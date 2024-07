La Junta cree que el TC "no ha absuelto a nadie" por los ERE aunque ha pasado a ser "instrumento del aparato" de Moncloa

SEVILLA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco (PP-A), ha lamentado este martes que el Tribunal Constitucional (TC) "se ha convertido en un instrumento más del aparato político de Moncloa", si bien también ha sostenido que la corte de garantías "no ha absuelto a nadie" de los condenados por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos de Andalucía.

Son ideas que el también consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul ha trasladado en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, al hilo de las decisiones que está adoptando en las últimas semanas el Pleno del TC al estimar recursos de amparo de condenados por la conocida como 'pieza política' del caso de los ERE, y a una semana de que estudie los recursos presentados por los expresidentes socialistas de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Después de que haya trascendido que la ponencia que estudiará el TC a partir del 16 de julio propone perdonar toda la malversación por la que se condenó al expresidente José Antonio Griñán en el "procedimiento específico" de financiación de los ERE fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos, el consejero portavoz del Gobierno del PP-A ha tildado de "drama" que "las sentencias del Tribunal Constitucional ya no sorprenden a nadie", y "todos sabemos lo que" el TC "va a decir acerca de cualquier asunto por el que se pregunte, porque se ha convertido en un instrumento más del aparato político de Moncloa".

Fernández-Pacheco ha aludido en ese punto concretamente a la "mal llamada mayoría progresista" de miembros que integran el Pleno del TC, que más bien "es una mayoría sanchista, puesta por Pedro Sánchez --el presidente del Gobierno-- para seguir al dictado de su interés", ha añadido.

En todo caso, el consejero ha apuntado que la Junta "por supuesto que no da por perdido" el "dinero que se malversó" en el caso de los ERE, que "era de los parados andaluces, y que acabó donde todos conocemos", ha agregado para subrayar que "el empeño principal que tiene" el Gobierno andaluz es "precisamente el de recuperar" ese dinero.

En esa línea, Fernández-Pacheco ha aseverado que "el caso de los ERE sigue siendo el mayor caso de corrupción de la historia de España", y en él "se desviaron 680 millones de euros que iban a los parados andaluces y que acabaron, como mínimo, en la creación de una red clientelar para mantener al PSOE en el poder durante muchos años, cuando no en otro tipo de negocio de dudosa moralidad que todos recordamos", ha apostillado.

LA "CAMPAÑA DEMENCIAL" DEL PSOE-A

"Y la Junta de Andalucía no tiene otro empeño que recuperar ese dinero y, desde luego, que no nos hagan pasar por tontos intentando hacernos ver que aquello estuvo bien hecho", ha abundado el consejero portavoz, que al respecto ha criticado la "campaña demencial" que, en su opinión, ha emprendido el PSOE andaluz "en base" a las decisiones del TC "intentando hacernos creer que todo lo que sucedió estaba bien hecho", cuando "no estaba bien hecho", ha incidido en subrayar.

Además, Fernández-Pacheco ha aseverado que "el Tribunal Constitucional no ha absuelto a nadie" por el caso de los ERE, y lo que ha hecho es que "ha revocado una serie de sentencias que ha devuelto a la Audiencia Provincial de Sevilla, que tendrá que pronunciarse otra vez", por lo que "aquí no se ha perdonado a nadie, no se ha absuelto a nadie, por mucho que el Partido Socialista se empeñe en hacérnoslo ver", ha zanjado el consejero portavoz.