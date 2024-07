Valero (IU) pide al PP que "respete" con el caso ERE "la tan cacareada independencia judicial que dice abanderar"

SEVILLA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha instado este martes al PP a que "respete la tan cacareada independencia judicial que siempre dice abanderar", y ello al hilo de las decisiones que en las últimas semanas está adoptando el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) estimando recursos de amparo de condenados por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

En una atención a medios en el Parlamento andaluz, el también diputado de Sumar por Málaga se ha pronunciado sobre esta cuestión a preguntas de los periodistas, ante quienes ha subrayado que "el caso de los ERE hay que tomárselo muy en serio", y ha insistido en reivindicar que IU fue "el primer grupo parlamentario que más promovió, que más incentivó" la constitución de una comisión de investigación sobre este "caso de corrupción" en la Cámara autonómica en el año 2012.

Toni Valero ha agregado que el caso de los ERE "afectó profundamente a la sociedad andaluza", y de él "se derivan responsabilidades jurídicas, penales y también políticas", si bien ha agregado que, respecto a las "responsabilidades penales", el Tribunal Constitucional "está enmendando la plana al discurso que el Partido Popular ha ido planteando hasta ahora", y "está evidenciando" que el PP "solamente acata las sentencias que le gustan".

"Se está evidenciando que el Partido Popular, más que tratar este tema de una manera seria y rigurosa, lo que ha querido ha sido sacar tajada política", ha comentado también el dirigente de IU, que ha opinado que "eso no es lo que demanda la sociedad andaluza".

Frente a ello, Toni Valero ha sostenido que "la sociedad andaluza demanda que los casos de corrupción se traten con rigor, con seriedad, en los tribunales", y que "se acaten las sentencias, que en este caso dejan negro sobre blanco que había una determinada tipificación de delitos que no se correspondían con lo que unos responsables políticos habían hecho".

El líder de IU Andalucía ha opinado que el TC está dejando ver que determinados responsables políticos que fueron condenados por la Audiencia Provincial de Sevilla en este caso "no tienen, a todas luces, responsabilidades penales" por lo sucedido, aunque "no por ello no tenían responsabilidades políticas", ha puntualizado, y ha concluido pidiendo al PP que "respete esa tan cacareada independencia judicial que siempre dice abanderar".