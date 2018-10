La Junta cree que se está "a tiempo de compensar" ante la ausencia de Jaén de la promoción de rutas gastronómicas

Publicado 25/09/2018 13:49:21 CET

La delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Ana Cobo, ha afirmado que se está "a tiempo de compensar" ante la ausencia de la provincia en la campaña 'Andalucía, paisajes con sabor', que "a algunas personas no le ha gustado", de modo que se reunirá con el sector para escuchar sus demandas.

Así lo ha indicado este martes a preguntas de los periodistas sobre el malestar suscitado en diversos colectivos sociales y empresariales además de partidos políticos por lo que consideran una "exclusión" de Jaén y del aceite de oliva en esta nueva acción promocional con la que la Junta difundirá en los mercados nacional e internacional diez itinerarios gastronómicos.

Cobo ha explicado que se trata de un producto turístico y "permanentemente se van haciendo promociones diferentes". Al respecto, ha aludido a las declaraciones que la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, realizó en Castillo de Locubín, donde defendió la apuesta de su gobierno por la promoción turística de Jaén y, en concreto, el "trato diferenciado" con las "campañas potentes" de Oleotour y Tierra Adentro.

En este sentido, la delegada ha señalado que "en las próximas campañas se tiene en cuenta expresamente" y "hay campañas específicas de la provincia de Jaén" que "se han apoyado, incluso, con más presupuesto" que 'Andalucía, paisajes con sabor', dotada con 270.000 euros.

En todo caso, ha afirmado que "si es verdad que si alguien se ha sentido excluido o se ha sentido mal, quizás se habría tenido que tener en cuenta". Al hilo, ha anunciado que el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, se va a reunir este miércoles "precisamente con todo el sector para recoger aportaciones".

"Lo que sí estamos a tiempo, desde luego, es de compensar y por eso mismo mañana va a estar el consejero de Turismo sentándose con los empresarios y escuchando sus demandas. Y desde luego, para poner en práctica lo que nos propongan", ha comentado aunque sin poder precisar si ello podría implicar la rectificación de la campaña para incluir el oleoturismo jiennense.

La delegada ha insistido en que "es una campaña" y "hoy en día la comunicación es muy dinámica" y "se van haciendo campañas permanentemente" y habrá próximas "específicas" para la provincia jiennense. Por ejemplo, ha expresado el respaldo "claro" de la Junta a la cercana feria Tierra Adentro.

"Es verdad que esta campaña a algunas personas no le ha gustado y tendrán sus motivos. Por tanto, tendremos que tomar nota", ha dicho. No obstante, ha matizado que "esto, desde luego, lo que no puede servir es para poner en duda el apoyo que la Consejería de Turismo y la Junta tiene con el turismo de interior" jiennense.

De esta manera, la delegada ha hablado de "planes específicos" del Ejecutivo autonómico para impulsar y consolidar el desarrollo del turismo rural y de interior, en el que Jaén tiene mucho que decir.