Junta critica la legislatura "en blanco" de Sánchez y confía en un nuevo gobierno que "acompañe" a Andalucía

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, durante la segunda sesión del Pleno del Parlamento andaluz. A 22 de octubre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz de la Junta, Carolina España, ha criticado este jueves la legislatura "en blanco" del Gobierno de Pedro Sánchez y ha confiado en que, tras las elecciones generales del 29 de noviembre, haya un nuevo ejecutivo en España "que acompañe" a Andalucía.

En la sesión de control al Consejo de Gobierno del Pleno del Parlamento, España ha incidido en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha "incumplido la Constitución" durante toda la legislatura al no haber planteado ni unos solos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Ha indicado que, al mismo tiempo, el Ejecutivo nacional ha "asfixiado" a los ciudadanos a impuestos, con una "cesta de la compra que ha subido un 40%; con un alquiler de la vivienda que ha subido un 45%, con una compra de vivienda que ha subido un 74%, y con la gasolina subiendo un 50%".

"Al final tenemos un Gobierno cada vez más rico y unos ciudadanos cada vez más pobres", ha añadido.

Carolina España ha preguntado además "dónde están las inversiones del Gobierno de España en Andalucía", una comunidad que sigue sufriendo "infrafinanciación". "El maltrato del Gobierno de España es cero inversiones en Andalucía; nunca se había invertido menos por parte de un gobierno", ha señalado la consejera. Ha expresado que "ojalá el 29 de noviembre tengamos un nuevo gobierno que acompañe a Andalucía, a los presupuestos de la Junta con unos Presupuestos Generales del Estado, y que haga inversiones en esta tierra".