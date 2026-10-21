Moreno pide a Feijóo poner fin al "tremendo maltrato" de Sánchez a Andalucía en infraestructuras si llega a Moncloa

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (d) y el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i) a su llegada al acto de precampaña del día de hoy en Sevilla. A 21 de octubre de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). El presidente del P - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, ha trasladado este miércoles al líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, en un acto conjunto en Sevilla, que si llega a la Moncloa, ponga fin al "tremendo maltrato" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha tenido con Andalucía en materia de infraestructuras, que son también fundamentales en el ámbito de la vivienda. Moreno ha manifestado que la alternancia en el Gobierno español es hoy "más urgente que nunca".

Así se ha pronunciado Moreno durante un acto público sobre vivienda en el marco de la precampaña por los comicios generales del 29 de noviembre, en el que también ha intervenido Núñez Feijóo.

Para Moreno, el del acceso a la vivienda es, sin duda, uno de los problemas más acuciantes de Andalucía y España y ha considerado que durante el Gobierno de Pedro Sánchez se han cometido "graves errores en materia de vivienda que han agravado" el problema hasta límites "insoportables", sobre todo, porque "cuando uno carga de ideología la gestión, las cosas nunca salen bien".

Ha confiado en que las elecciones generales del 29 de noviembre traigan un nuevo y "mejor" gobierno a España, que sea "honesto, sensato y que trabaje en favor de esos objetivos que todos nos hemos marcado como sociedad": "Estamos esperanzados en la figura de Alberto Núñez Feijóo, avalado por 16 años de gestión en la Xunta de Galicia y avalado por su capacidad, su madurez y su compromiso con España". Para Moreno, que una vez más Feijóo esté en Andalucía es porque "ama" a esta tierra y es consciente del enorme potencial que tiene "para el presente, el futuro y para el proyecto común y compartido que es España". "Él ha estado cerca de nosotros cuando lo hemos pasado mal y también cuando no lo hemos pasado tan mal; escuchando siempre a los andaluces, a los españoles del sur", ha dicho.

Se ha mostrado convencido además de que Andalucía es "modelo de gestión para muchas cosas" y ha defendido que se está haciendo "cosas razonables en el ámbito de la vivienda que pueden ser exportables al conjunto de España".

Según Juanma Moreno, construir viviendas debe ser una prioridad, pero también lo son las infraestructuras: "Podemos construir viviendas, pero si no hay infraestructuras, difícilmente podremos hacer viables esas viviendas". Y en este punto ha denunciado el "tremendo maltrato" del Ejecutivo de Pedro Sánchez a esta comunidad en materia de infraestructuras ferroviarias o de carreteras.

"Es hiriente para una tierra que está contribuyendo como la que más al desarrollo común de España", ha indicado Juanma Moreno, quien ha confiado en que cuando Núñez Feijóo llegue a la Moncloa se acabe con el "maltrato" a esta tierra.

Siguiendo con el asunto de la vivienda, el presidente de la Junta ha manifestado que ni él ni Núñez Feijóo han caído en el "populismo barato ni en la simplificación absurda" al abordar este problema.

Ha defendido que su gobierno está intentado dar una solución a este problema, "desde el rigor" y escuchando a todos los actores, y no desde las "ocurrencias o las vaguedades". El objetivo tiene que ser, según Juanma Moreno, construir más viviendas y facilitar el acceso a las familias y a los jóvenes, especialmente aquellos que tienen menos posibilidades, y por supuesto, luchar contra esa falta de seguridad que tienen ahora mismo los propietarios.

"En Andalucía llevamos años trabajando y aunque nos queda mucho por hacer, podemos decir con cierto orgullo que somos la comunidad autónoma en la que más viviendas se construye en España", según ha sentenciado Moreno, apuntando que se han impulsado en prácticamente siete años más de 182.000 viviendas nuevas y 18.300 viviendas protegidas.

"Somos la comunidad que sigue con más viviendas construidas en el primer semestre de 2026, con más de 19.300 viviendas, según los datos del propio Ministerio de Vivienda", ha añadido.

Ha agregado que en Andalucía "no se ha puesto ni un solo ladrillo en los proyectos que son exclusivamente del estado", como en el caso de la ciudad de Sevilla, y ha manifestado, en tono irónico, que en el Gobierno de Pedro Sánchez sí que hay especialistas en "construir muros". Ha señalado que "las únicas fotos" que tiene Sánchez poniendo una primera piedra o entregando llaves de nuevas viviendas ha sido precisamente en Sevilla.

Para Juanma Moreno, hay que tener más suelo disponible para la construcción de viviendas, y ha hecho un llamamiento a ayuntamientos, diputaciones y estado para sacar todo el suelo disponible para el desarrollo urbanístico.

"El debate no es quién se queda con la bandera de la vivienda, sino si lo que se está haciendo es útil o es perjudicial", ha manifestado Juanma Moreno, quien ha insistido en los "graves errores" que se han cometido desde el Ejecutivo nacional en materia de vivienda: "Es evidente que ideologizar la vivienda nos ha generado mucha inseguridad jurídica, mucho perjuicio, parálisis del mercado y del alquiler".

BAJADAS DE IMPUESTOS

Asimismo, Juanma Moreno ha denunciado en su intervención que "la presión fiscal a la que nos ha sometido el Gobierno de Sánchez en estos años es insoportable", y que desde Andalucía se ha tratado de contrarrestar con varias bajadas de impuestos.

Han sido ya, según ha manifestado, ocho bajadas de impuestos, mientras que en los Presupuestos de la comunidad para 2027 se incorporarán otras, como en materia de acceso a la vivienda, de tal manera que en las cuentas del próximo año se alcanzará un ahorro anual de 2.100 millones para los andaluces, el consumo interno y la dinamización económica.

Juanma Moreno ha manifestado que para que Andalucía siga avanzando es necesario tener en el Gobierno central "un aliado" y hacer "coincidir" las respectivas políticas, y ha considerado que las elecciones generales del 29 de noviembre son una "gran oportunidad".

Ha insistido en que en España es necesario "un cambio hacia otro estilo de hacer política y otra forma de entender la política, devolviendo la dignidad y la honestidad a las instituciones, y devolviendo algo tan sencillo y tan bonito como es la normalidad de la convivencia a nuestro país", algo que sólo puede venir, según ha señalado, de la mano del PP y de Núñez Fejóo.