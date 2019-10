La Junta denuncia la "desaparición" de 1,8 millones de dosis de vacunas contra la gripe valoradas en seis millones

Publicado 29/10/2019 13:41:08 CET

SEVILLA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha denunciado este martes la "desaparición" de 1,8 millones de dosis de la vacuna contra la gripe compradas por el anterior Ejecutivo del PSOE-A que no llegaron a ponerse a pacientes y que tampoco se devolvieron, y cuyo valor es de unos seis millones de euros.

Así lo ha denunciado el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha exigido al PSOE-A explicaciones sobre este hecho y que diga dónde están esas dosis "fantasmas" de vacunas contra la gripe.

Según los datos facilitados por Bendodo, en diez años se compraron 12,6 millones de dosis de vacunas, de las que se pusieron 9,5 millones y fueron devueltas 1,2 millones. "El resultado es que la suma no cuadra y hay 1,8 millones de dosis de vacunas que no aparecen, que no han sido ni puestas ni devueltas, y el Servicio Andaluz de Salud no saben dónde están", ha indicado Bendodo.

El consejero de la Presidencia ha indicado que este dato es fruto de la investigación interna que se está desarrollando en la Consejería de Salud tras detectarse que los anteriores gobiernos del PSOE-A "inflaron" la tasa de vacunación de la gripe en un millón de andaluces desde el año 2012.

