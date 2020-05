Junta destina más de 300.000 euros a compra de equipos para teletrabajo de empleados públicos

SEVILLA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un acuerdo que recoge la declaración de emergencia, por parte de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, del contrato de suministro del equipamiento TIC necesario para la implementación del teletrabajo entre los empleados de la Administración autonómica como consecuencia del Covid-19, con un presupuesto de 300.183,46 euros, destinado a la compra de 350 ordenadores portátiles y 50 de sobremesa de pequeñas dimensiones.

La opción de teletrabajo técnicamente más viable es la de que cada trabajador acceda desde su domicilio, con su línea de comunicaciones particular, a su puesto ubicado en la oficina, donde dispone de todas las herramientas necesarias para realizar su trabajo y que además se encuentra en la red de la Consejería, lo que garantiza que cuenta con las medidas de seguridad necesarias.

Las personas que teletrabajen necesitan disponer de un ordenador distinto al de su puesto de trabajo de oficina para realizar la conexión al mismo desde su domicilio. En muchos casos no se dispone de ordenador particular, bien por carecer de él o bien porque en las circunstancias excepcionales en la que nos encontramos, toda la familia confinada necesita acceder al ordenador del que se disponga, pero en cualquier caso supone un problema de seguridad acceder desde el domicilio al puesto de trabajo de la oficina mediante un ordenador particular.

Por tanto, se hace necesario por tanto adquirir nuevos equipos para el teletrabajo desde los domicilios particulares. Estos equipos serán instalados y securizados por el Servicio de Informática y sólo podrán ser utilizados por personal de la Consejería y sólo para tareas relacionadas con su puesto de trabajo