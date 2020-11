La Junta Extraordinaria de Abengoa aprueba el cese del Consejo de Administración con un 66% de votos a favor

SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta General Extraordinaria de Abengoa ha aprobado este martes el cese del actual Consejo de Administración, que encabeza Gonzalo Urquijo como presidente, con un 66% de votos a favor y un 33% de votos contrarios, según han informado a Europa Press fuentes de los accionistas minoritarios agrupados en AbengoaShares.

La compañía no ha facilitado información de este resultado de la Junta General Extraordinaria, del que ha anunciado que dará cuenta en una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En el punto cuarto y quinto del orden del día de la Junta General Extraordinaria, abordaba por iniciativa de AbengoaShares, como la propia convocatoria en sí de la reunión de este órgano mediante acta de requerimiento de 17 de septiembre, el cese de los miembros del Consejo de Administración, así como el nombramiento de nuevos miembros del órgano rector de la compañía.

Las fuentes consultadas por Europa Press trasladan que no ha sido posible abordar la propuesta hecha por los accionistas minoritarios, que apostaba por la elección de un nuevo Consejo de Administración encabezado por Marcos de Quinto, con el argumento de que "no nos dejan presentar nuestra propuesta de Consejo por no estar en la agenda de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria".

Estas mismas fuentes no han podido precisar ni los nombres ni el procedimiento de elección del nuevo Consejo de Administración, al tiempo que han reconocido el vacío de poder que se abre en Abengoa hasta la elección de un nuevo y de un nuevo presidente.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, preguntado por la aportación de 20 millones de euros que Abengoa había anunciado este martes a la CNMV esperaba recibir de la Junta de Andalucía, como le viene diciendo desde agosto, ha afirmado que "sobre Abengoa no hay ninguna novedad respecto a las declaraciones de los últimos días" y se ha remitido a que "este tema lo lleva directamente el consejero de Hacienda".

ABENGOA RECOMENDÓ EL VOTO EN CONTRA

En su comunicación de 6 de noviembre, dirigida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Administración de Abengoa, en respuesta a la petición de los accionistas minoritarios, expresó "por unanimidad su oposición a las propuestas planteadas y su recomendación de voto en contra a dichas propuestas".

El Consejo de Administración defendió que la operación firmada el 6 de agosto "es la mejor y la única operación posible para garantizar la viabilidad del grupo a la vez que se protegen los intereses de todos los grupos de interés: accionistas, acreedores, empleados, clientes, proveedores".

El Consejo de Administración califica de "meramente ilusoria" el planteamiento de los accionistas minoritarios de "provocar una renegociación de la refinanciación para que la matriz mejore su posición en la estructura de capital".

Tras invocar el apoyo de los acreedores al actual Consejo, trasladó a la CNMV que se "aboca a la situación de concurso del grupo" de frustrarse la operación diseñada.