Junta impulsará el martes la reforma del Estatuto para quitar aforamientos pronunciándose a favor de la ley de PP-A y Cs

Publicado 24/03/2019 10:44:38 CET

SEVILLA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de este martes, que se celebra por primera vez en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, tiene previsto impulsar la reforma del Estatuto de Autonomía para suprimir los aforamientos en la Comunidad autónoma del presidente de la Junta, los consejeros y los diputados autonómicos, mostrando su criterio favorable a la tramitación de la proposición de ley que, de manera conjunta, han registrado el PP-A y Ciudadanos (Cs), socios de gobierno, en el Parlamento andaluz.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha explicado en declaraciones a Europa Press que este será uno de los asuntos que aborde un Consejo de Gobierno que estará "lleno de anuncios importantes" y que, entre otros, también verá el anteproyecto de ley para la creación de un Colegio Profesional de Terapeutas en Andalucía.

Así, se dará a conocer el acuerdo del Gobierno donde muestra su criterio favorable a la toma de consideración de la referida proposición de ley, con lo que el Ejecutivo, como ha expuesto Marín, "impulsa esta iniciativa y le da traslado al Parlamento", de modo que espera que el debate para su admisión a trámite pueda incluirse en el orden del día del próximo Pleno que se celebre.

"Respaldamos esa iniciativa para que ahora se pronuncie el Parlamento, que se pueda aprobar la iniciativa legislativa y de una vez se eliminen los aforamientos", ha agregado antes de apuntar que en ese momento todos los grupos parlamentarios tendrán que retratarse y decir si están a favor o no de mantener "esos privilegios" que tiene la clase política.

Y así, como ha subrayado el vicepresidente del Ejecutivo andaluz, cuando el Consejo de Gobierno dé luz verde a la proposición de ley, "no existirá ningún inconveniente para iniciar la reforma del Estatuto y así eliminar los cuatro artículos que contiene relativos a los aforamientos".

Seguidamente, si el Parlamento aprueba la iniciativa, se trasladará al Gobierno de España para que se pronuncie sobre si hay o no alguna incompatibilidad con la normativa nacional, para después volver a la Cámara regional e iniciar los trámites para reformar el Estatuto y celebrar un referéndum.

Asumiendo que no pueden controlar los plazos, más estando disueltas las Cortes por la convocatoria de elecciones generales, Marín ha insistido en que, a pesar de eso, "si no damos este paso no se inician los trámites" para terminar con esta figura, así como se ha mostrado convencido de que si los partidos se muestran favorables a la norma en el Parlamento andaluz, "probablemente también lo harán en el Congreso".