Andalucía niega la séptima ola Covid y hace el "enésimo llamamiento" al Gobierno para la cuarta dosis a mayores de 80

SEVILLA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Elías Bendodo, ha negado este martes que Andalucía esté atravesando la séptima ola de la pandemia de coronavirus, "no podemos hablar en Andalucía de séptima ola" afirmación que ha sustentado en el dato de que la tasa de incidencia acumulada en Andalucía en mayores de 60 años frente a la media nacional es inferior, al ser la media de España casi el triple que la andaluza.

La tasa de incidencia acumulada anunciada este martes por la Junta es de 499,60 casos en mayores de 60 años por cada 100.000 habitantes, 54,56 puntos más que el último viernes.

Bendodo ha hecho "un nuevo llamamiento, el enésimo" al Gobierno para que autorice la administración de la cuarta dosis de la vacuna en residencias y para mayores de 80 años.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Bendodo ha señalado que "ante la pregunta que ustedes me harán y que yo he hecho previamente al consejero de Salud de si Andalucía está en la séptima ola, les digo que no, que la incidencia acumulada está controlada", aunque seguidamente ha estimado que "es necesario que el Gobierno autorice la cuarta dosis en residencias y para mayores de 80 años" después de que sólo la haya hecho con pacientes inmunodeprimidos.

Tras poner de manifiesto que "el Covid 19 está subiendo en las franjas más altas", Bendodo ha recordado que Andalucía es "la comunidad autónoma con menos tasa de Covid en mayores de 60 años", para apuntar entonces que "la batalla ni mucho menos está ganada" por cuanto ha esgrimido que "el virus sigue entre nosotros" y ha apelado, por consiguiente, a que "la prevención es clave".

Los datos difundidos este martes en Andalucía sobre el Covid, jornada en que el Gobierno andaluz los hace públicos junto con los viernes, ponen de manifiesto que la región registra 5.582 nuevos casos de coronavirus desde el martes --1.406 menos que los contabilizados el viernes--, de los que 2.962 se han producido en mayores de 60, elevando a 1.554.138 la cifra total de contagios en Andalucía desde el inicio de la pandemia. La cifra de fallecidos contabilizados desde el viernes ha sido 30.

Según la información de la Consejería de Salud y Familias, Andalucía ha registrado este martes 102 hospitalizados más por Covid que el pasado viernes, cuando se registraron 606, mientras que los ingresos en unidades de cuidados intensivos se mantienen en 35.