Junta pide evitar "relajación" en ahorro de agua porque hay "situación muy preocupante en todos los territorio"

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha hecho este martes un llamamiento a evitar la "relajación" en las medidas de ahorro de agua tras las lluvias caídas este mes de octubre, puesto que la situación sigue siendo "muy preocupante en todos los territorios" y es, especialmente, "alarmante" y "escalofriante" en provincias como Almería y Málaga.

Así se ha pronunciado el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha señalado que le preocupa que el hecho de que el Barómetro Andaluz del Centra hecho público ayer refleje que ha bajado la preocupación de los andaluces por la sequía "se traduzca en una relajación de las medidas de ahorro y de las medidas de responsabilidad que todos tenemos que adoptar ante una situación que es ciertamente grave".

"Los andaluces tienen que saber que la sequía no se ha ido de Andalucía, que la sequía sigue instalada en Andalucía, que tenemos una situación muy preocupante en todos los territorios", ha indicado el consejero.

Ha expuesto que si bien la cuenca del Guadalquivir ha recibido en la última semana 158 hectómetros cúbicos, en el montante total, "estamos hablando de una cuenca que está al 32 por ciento", lo que no significa, en modo alguno, "que haya dejado de lado la situación de la sequía, ni muchísimo menos".

La situación más "dramática" se encuentra, según ha apuntado, en la provincia de Almería, con un nivel de cuenca del siete por ciento, o en Málaga, con "apenas el 15 por ciento".

"Gastamos y consumimos agua y tenemos que hacerlo de manera responsable", ha indicado el consejero sobre la responsabilidad colectiva que tienen que tener los ciudadanos.

Ha indicado que los comités de la sequía establecen medidas que los ayuntamientos tienen que aplicar para que no se excedan los consumos máximos por habitante y día y, entre todos, "garanticemos este recurso para los próximos meses". Ha lamentado que desde el Gobierno central haya habido algunos pronunciamientos relativos a que las medidas que adoptaban los comités de la sequía eran "ineficaces".

"Pues gracias a las medidas que adoptaron los comités de la sequía hemos conseguido que industrias, sectores productivos tan importantes para nuestra tierra como el turismo, la agricultura o la industria hayan seguido funcionando, a pesar de que en verano no ha llovido absolutamente nada en Andalucía", ha indicado el consejero.

Ha insistido en que la situación en las provincias de Almería y Málaga "no puede calificarse de otra manera que de alarmante, preocupante y escalofriante" y, por ello, la Junta tiene "todos los escenarios previstos". No obstante, sobre la posibilidad de que barcos trajeran agua al puerto de Málaga, actualmente, no se está "contemplando, puesto que la situación nos permite ser optimistas respecto a afrontar los próximos meses".

"Las medidas que se adoptaron en el comité de la sequía de mayo nos ayudaron mucho a afrontar el verano con garantía", ha indicado Fernández-Pacheco, quien ha indicado que existe la posibilidad de que este próximo fin llegue una DANA por la zona oriental de la comunidad.

Ha deseado que llueve encima de los embalses, pero en tanto en cuanto eso sucede, "el Gobierno andaluz no ha parado y la situación de las infraestructuras respecto al año pasado es sensiblemente mejor, lo que nos hace afrontar esta durísima situación con mayores garantías de las que teníamos el año pasado".

PRESA DE ALQUEVA

Por otra lado, respecto al acuerdo entre España y Portugal para el trasvase de agua desde el embalse de Alqueva hasta la provincia de Huelva, ha expresado que le da "mucha pena" que la Junta se enterando de todo este proceso "por la prensa", y ha insistido en que la Junta debería estar presente en la "negociación como oyente", como el propio convenio así lo contempla.

"No tuvieron a bien invitarnos a esa negociación, y lo cierto es que no tenemos información ninguna", ha indicado Fernández-Pacheco, apuntando que "lo más importante es que la negociación concluya garantizando los derechos de los regantes de Huelva respecto al río Guadiana".

Ha querido dejar claro que la Junta aspira a tener "una buena interlocución con el Gobierno de España en materia de sequía, porque estamos hablando de un asunto lo suficientemente importante como para no utilizarlo como arma arrojadiza", ha señalado, apuntando que, en Huelva, "la situación de la sequía desde luego no es comparable con la de Andalucía Oriental, pero, sin embargo, es una provincia que aún tiene restricciones en el regadío" porque "no cuenta con las infraestructuras necesarias que el Gobierno de España tenía que haber acometido desde hace ya tanto tiempo".