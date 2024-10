La Junta respeta la protesta de este sábado por la dependencia pero recuerda que el PSOE-A "dejó un verdadero infierno"

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha mostrado su "respeto" a las manifestaciones de este sábado convocadas por CCOO Andalucía, con el respaldo de una veintena de organizaciones políticas y sociales, para exigir que se "arregle" el sistema de la dependencia y "evitar que la gente se muera esperando" la prestación. No obstante, la responsable de la gestión de este sistema en Andalucía ha sostenido que le parece "curioso que quien promueve esta manifestación y habla de caos, ha gobernado en Andalucía y nos dejó un verdadero infierno", en alusión al apoyo del PSOE andaluz a las concentraciones de CCOO.

En declaraciones a los medios en Huelva con motivo de una reunión con alcaldes para abordar la erradicación de los asentamientos chabolistas, la consejera Loles López ha reprochado al PSOE que en 2016, "cuando gobernaba", los días de espera para recibir la dependencia llegaron a estar en 1.271, "tres años y medio para poder obtener" la prestación. "Hay que tener la sangre fría y el rostro duro para encabezar este sábado la protesta", ha afeado la consejera al PSOE.

En esta misma línea, Loles López ha apuntado que en el año 2015 el número de personas que estaban en lista de espera eran 200.000. "Pero es que ese mismo señor --en alusión al socialista Juan Espadas-- que encabeza la manifestación este sábado, gobernaba cuando el precio-hora para sostener el sistema estuvo trece años congelado". "Estaba el sector en quiebra", ha manifestado la consejera, que ha alidido igualmente a que la la subida del precio por plaza para mantener las residencias "no solo fue cero, sino que en el año 2016 le quitó dinero, literalmente, le quitó dinero".

Igualmente, la consejera ha vuelto a insistir en que, al ponerse en funcionamiento un nuevo aplicativo informático, al migrar datos del antiguo al nuevo, "hemos encontrado 1.851 personas que llevaban más de 1.000 días esperando. Tenía una opción, como han hecho otras comunidades, que era archivar esos expedientes, pero no lo he hecho. Era muy fácil políticamente. Los archivas y el número de días de espera baja. Pero son personas a las que he atendido", ha argumentado.

"Si siguen apareciendo personas, le digo a los que encabezan la manifestación, que vamos a seguir atendiendo. Que ellos siga hablando de cifras y de estadísticas que yo voy a seguir atendiendo a las personas. Ésa es la realidad. Y si eso nos lleva a tener en vez de 609 días, 700 días, me da igual. Cada vez que me suben los días de espera es porque estoy atendiendo a personas que llevan miles de días esperando. Me quedo con las personas y el PSOE que se quede con la pancarta", ha sentenciado.