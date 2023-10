CCOO ve el plan del SAS para reducir listas de espera como un "boicot" a la sanidad pública: "Huele a gato encerrado"

SEVILLA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha criticado la medida que ha tomado el Gobierno andaluz, "al margen del diálogo social", de poner en marcha un plan de choque para reducir las listas de espera invirtiendo 734 millones de euros en conciertos con la sanidad privada, lo que supone "un boicot a la sanidad pública", toda vez que ha afirmado que el que se haya "hecho de manera unilateral y a prisa y corriendo responde a la opacidad habitual de la Consejería de Salud y Consumo".

Así ha informado CCOO en una nota de prensa en la que se recogen las declaraciones realizadas por Nuria López en el marco de una entrevista en el programa 'La Ventana de Andalucía' de Cadena SER, en las que ha añadido que el hecho de que "que se haya hecho justo cuando le estamos pidiendo que publique las listas de espera huele un poco a gato encerrado y evidencia una nefasta gestión de la Administración"

Además, la dirigente sindical recuerda que en el Pacto de Atención Primaria y en el Pacto por el Impulso Social y Económico de Andalucía firmado con los agentes económicos y sociales ya había elementos para diagnosticar la situación y poner medidas. La consejería "vuelve a saltarse los acuerdos. Apelo y emplazamos al presidente del Gobierno a que ponga negro sobre blanco y ponga orden en su Gobierno porque no solo están incumpliendo los pactos sino que estamos ante una privatización en frío y encubierta".

"Se está boicoteando el sistema público de salud trasladando los recursos públicos a las empresas privadas a través de las externalizaciones, y están jugando con la salud de los andaluces y andaluzas", ha afirmado López, quien ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía que "deje de estar todo el día en el pim, pam, pum con el Gobierno de España que ni siquiera está constituido y se preocupe por la situación en la que se encuentran los servicios públicos en nuestra comunidad".

La dirigente ha aclarado en cualquier caso que "el acuerdo no está roto, está incumplido" y ha recordado que "hay margen de maniobra en estos presupuestos para hacerlo cumplir".

En referencia a la postura que adoptará CCOO, su secretaria general ha reivindicado la autonomía e independencia de las siglas y ha dejado claro que "cuando lo consideremos oportuno combinaremos propuestas con presión, movilización y reivindicación porque lo que queremos es que se cumpla lo firmado con el sindicato que es útil para los trabajadores y trabajadoras".

En ese sentido, ha avanzado que "convocaremos movilizaciones sectoriales y ciudadanas y, por supuesto, seguiremos llamando a la cordura al Ejecutivo de Moreno Bonilla para que cumpla el acuerdo y dejen la política de caídos".

En otro orden de cosas, Nuria López ha hablado también de la situación de la educación en Andalucía y ha mostrado su preocupación por el "trasvase" que se está haciendo de la pública a la privada promocionado por el Gobierno andaluz que "no cree en la educación pública, lo que hace que el profesorado y alumnado de la pública vaya perdiendo fuelle". "El descenso de natalidad tendría que aprovecharse para bajar la ratio y que haya una educación más personalizada y una verdadera integración", defiende la dirigente.

Asimismo, ha reclamado "mayor estabilidad" para las personas que trabajan en el sistema educativo como las PTIS, las monitoras o los docentes, así como un refuerzo de la salud mental para nuestros y nuestras jóvenes. "Hay que hacer una reflexión colectiva".

"NO SE PONEN TODOS" LOS RECUROS PARA CRER EMPLEO DE CALIDAD

En un marco más general, la secretaria general de CCOO de Andalucía ha criticado que el Gobierno andaluz "no ponga" todos los recursos que tiene como pueden ser los fondos europeos o los de nueva generación, para crear empleo de calidad.

"Hay condiciones objetivas para que Andalucía vaya a mejor, el problema es que el Gobierno andaluz está dejando hacer al mercado sin intervenir en la agricultura, en el turismo o en la industria condicionando, por ejemplo, las ayudas para evitar situaciones como las que se han dado en la que el empresario se beneficia y después si te he visto no me acuerdo", argumenta López.

En el ámbito estatal, la dirigente sindical se ha mostrado a favor de una investidura progresista "porque hay que desarrollar una agenda laboral y social necesaria para personas trabajadoras y autónomas sin trabajadores a cargo y porque la economía ha tirado en los momentos más complicados gracias a las medidas de protección del empleo puestas en marcha por el Gobierno de coalición progresista".

Igualmente, López se ha referido a la igualdad reivindicando la autonomía de Andalucía. "Dentro del marco constitucional hay todavía mucho margen de desarrollo para mejorar la igualdad. Lo que hay es que recuperar la convivencia democrática entre los pueblos de España y la igualdad es una línea infranqueable a la que hay que ponerla las palabras adecuadas para que no se discrimine a nadie".

RECLAMA EL "PAGO INMEDIATO" DEL BONO JOVEN DE ALQUILER

Por último, la líder de CCOO de Andalucía ha hablado del bono joven de alquiler para reclamar "su pago inmediato" y la apertura de una nueva convocatoria con recursos propios del Gobierno andaluz "que hasta ahora no ha destinado ni un céntimo a este asunto". Y se ha referido al canon del agua, criticando que "siempre se le pase la factura a las personas trabajadoras mientras se quita el canon a las empresas y perdemos 140 millones para las obras hidráulicas".